برقان 83% نسبة العمالة الوطنية بنهاية 2023

MENAFN - Al-Anbaa) انطلاقا من رؤيته المؤسسية بأهمية التنمية المجتمعية، أعلن بنك برقان أن نسبة العمالة الوطنية في البنك وصلت إلى 83% بنهاية العام 2023، متجاوزا حدود المتطلبات المفروضة من قبل الجهات المعنية في هذا الخصوص بما يزيد على 13%، وذلك في إطار التزامه بتطوير الكفاءات الوطنية والاستثمار في موارده البشرية، علما بأن هذه النسبة تعتبر من أعلى النسب في سوق العمل على مستوى القطاع الخاص بشكل عام والمصرفي بشكل خاص.ويأتي نجاح البنك بالوصول إلى هذه النسبة المميزة في إطار استراتيجية توطين الوظائف واستقطاب المواهب الكويتية الطموحة للعمل في قطاع البنوك، بما يعزز موقعه بين أفضل أماكن العمل التي يقصدها الشباب المقبل على سوق العمل.

وإيمانا بالإمكانات المتميزة التي تتمتع بها الكفاءات الوطنية، يواصل البنك العمل على تطوير الطاقات الشبابية الكويتية الطموحة، ما يعكس التزام البنك باستراتيجيته الهادفة إلى تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه والإسهام بالتغيير الإيجابي في المجتمع.

ويعكس استثمار بنك برقان في الكفاءات الوطنية ذات الخبرات والمستويات المهنية المختلفة، رؤيته الهادفة إلى الالتزام بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، التي تسهم في نجاح أعماله وتحقيق النمو المستدام.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام - الموارد البشرية والتطوير في مجموعة بنك برقان نقيب أمين: «نيابة عن إدارة بنك برقان، أود أن أعرب عن فخري الكبير بتسجيل هذا الإنجاز المميز في مجال توطين العمالة الذي تحقق بفضل تضافر جهود جميع العاملين في البنك خلال العام 2023.

وبينما نتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتنا في أن نكون البنك الأكثر حداثة وتقدما في الكويت، مدفوعين بموظفينا وعملائنا ومجتمعنا، فإننا نواصل التأكيد على التزامنا في بذل كل الجهود لاستقطاب المواهب الكويتية في السوق، سواء كانوا حديثي التخرج أو محترفين ومدراء من ذوي الخبرة، إذ إننا نرى فيهم مستقبلنا الواعد في بنك برقان والاقتصاد المحلي ككل».

وقد شكل العنصر النسائي نحو 48% من إجمالي العمالة في البنك خلال العام 2023، كما شكل الكويتيون نسبة 95% من إجمالي التعيينات التي تمت خلال العام الماضي.

وإلى جانب استقطاب أفضل الكفاءات الكويتية، عملت إدارة الموارد البشرية والتطوير في البنك بشكل مستمر على ضمان تطوير خبرات الموظفين وصقل مهاراتهم الشخصية والمهنية، وخلق دافع لهم لتحقيق مزيد من النجاحات، وفي العام ذاته خصص البنك نسبة 94% من إجمالي ساعات التدريب والتعلم لتطوير الكفاءات الكويتية وتعزيز قدراتها.

ولضمان مواصلة تعزيز وترسيخ مشاركة الموظفين والاستفادة من مصادر التعلم والتطوير، فقد عمل البنك على توفير قنوات تعليمية متنوعة تناسب أساليب التعلم وتوجهات الموظفين وتفضيلاتهم، ما أسهم في استمرار تمكين المعرفة لديهم وتحفيزهم على التعلم والتطور في مختلف الإدارات والمستويات الوظيفية».