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الخليج منصة وايز الاستثمارية تحقق عوائد قياسية في 2023

1/27/2024 2:06:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الخليج عن تحقيق «وايز»، منصة الاستثمار الرقمية الأكثر ابتكارا في الكويت، والتي تتبع منهجية الاستثمار الحائزة جائزة نوبل، عوائد قياسية تجاوزت توقعات العملاء في عام 2023، بمتوسط 10.7% للمحافظ المتحفظة، و20.9% للمحافظ المرتفعة المخاطر، فيما حققت محفظة «وايز» الإسلامية عوائد بلغت 22%، مما يجعلها أفضل محافظ «وايز» أداء العام الماضي، في حين بلغت عوائد محفظة الدخل 9.2% مدعومة بتوزيعات أرباح سنوية مرتفعة بلغت 6%.
بهذه المناسبة، قالت المدير التنفيذي لإدارة الاستشارات الاستثمارية، رقية الرفاعي: فخورون للغاية بالنجاح الكبير لمحافظ «وايز» في عام 2023، والذي يعكس حلولنا الاستثمارية الرقمية المبتكرة والمزايا التنافسية الكبيرة في تحقيق عوائد مستمرة تتجاوز توقعات العملاء.
وأضافت: «وايز» توفر حلولا استثمارية تلبي أهداف العملاء واحتياجاتهم ورغبتهم، سواء في الاستثمار المعتدل أو المرتفع المخاطر، أو الاستثمار طبقا للشريعة الإسلامية، وفي الوقت نفسه تمكنهم من التحكم في المحفظة، سواء بالاستثمار أو السحب أو الاسترداد على أساس يومي، بالإضافة إلى القدرة على متابعتها بكل سهولة ويسر من أي مكان وفي أي وقت عن طريق الأجهزة الذكية.
وأشارت إلى أن «وايز» باعتبارها أداة للاستثمار الرقمي، ترتكز على الاستثمار الطويل الأمد في محفظة عالمية تتسم بالتنوع المخطط له بعناية، تحقيقا للعوائد المتناسقة مع المخاطر، وذلك بعد الإجابة عن استبيان بسيط، لتحديد الأهداف الاستثمارية للعميل والمدى الزمني للاستثمار ومعدل المخاطر المقبول، حتى تتم التوصية بالمحفظة الأنسب لاحتياجاته.
ولفتت إلى أنه خلال فترة الاستثمار، يراقب مديرو الاستثمار محافظ العملاء بشكل مستمر، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع العميل لضمان سير خطته الاستثمارية، وفقا للأهداف التي حددها.
وذكرت أن منصة «وايز» تعد الحل الأمثل للاستثمار في الأسواق العالمية، بكلفة منخفضة وبكل سهولة وشفافية، وبما يمكن المستثمرين من تحقيق أهدافهم الاستثمارية والادخارية، من خلال محافظ عالمية متنوعة، آخذين بعين الاعتبار الأهداف الاستثمارية والمدى الزمني ومعدل المخاطر المقبول لكل مستثمر.

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