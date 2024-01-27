التجاري يعرف رواد مروج بأحدث خدماته

MENAFN - Al-Anbaa) تواجد البنك التجاري الكويتي من خلال جناح له في «مروج»، حيث تم تعريف الجمهور على أحدث المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المطورة والعروض التسويقية والترويجية التي يقدمها التجاري لجميع شرائح العملاء ومنها عروض خاصة للموظفين من خلال حملة تحويل الراتب والتعريف بمزايا حساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.

وقد استقبل فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد الجمهور في مروج، حيث تم الرد على استفساراتهم حول المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة من البنك ومنها حساب الراتب وحساب النجمة، والتعريف بالمزايا المتعددة لحساب «YOU» للشباب.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعريف الجمهور أيضا بعرض تحويل الراتب الذي يوفر للعملاء مزايا متعددة وهدية نقدية تصل لغاية 2000 دينار والعديد من الخدمات، منها أي بطاقة ائتمانية من اختيار العميل لمدة سنتين مجانا أو بطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات لمدة سنة مجانا.

وقد لاقى الجناح إقبالا متزايدا من رواد مجمع المروج الذين أشادوا بالمنتجات والخدمات المصرفية التي يوفرها التجاري لجميع شرائح العملاء سواء كانت حسابات أو بطاقات ائتمانية ومسبقة الدفع، لما توفره من سهولة وأمان في الاستخدام، خاصة أنها أصبحت متاحة بعملات مختلفة تصل إلى 13 عملة من بينها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، وهو ما يتيح للعميل إمكانية تعبئتها بهذه العملات والاستفادة من سعر صرف العملات.