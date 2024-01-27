الملا أوتوموبيلز تفتتح أكبر صالة عرض لـمرسيدس - بنز في المنطقة



طلال الملا: مجموعة «الملا» عملت بإتقان على توسعة شبكة أعمال «مرسيدس - بنز» في الكويت اتبعنا نهجاً إستراتيجياً لنقدم لعملائنا في الكويت تجربة لا مثيل لها من الفخامة بعالم السيارات



تزامنا مع الذكرى السنوية الخامسة لتوقيع الشراكة الإستراتيجية مع مرسيدس-بنز، أعلنت شركة الملا أوتوموبيلز، الموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس-بنز للسيارات في الكويت عن إعادة افتتاح صالة العرض الرئيسية في الكويت بحلتها العصرية الجديدة.

وتمت مراسم حفل الافتتاح الرسمي بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة «الملا» طلال أنور الملا، يرافقه وفد رفيع المستوى من شركة «مرسيدس - بنز» الشرق الأوسط والذي تضمن الرئيس التنفيذي لمرسيدس - بنز الشرق الأوسط مايكل ستروباند، ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع المبيعات وخدمة العملاء وتحويل الأعمال في مرسيدس- بنز الشرق الأوسط هايكو جوينثر، كما حضر الحفل رئيس مجموعة قطاع السيارات في مجموعة الملا عماد فليحان إلى جانب ممثلين من الفريق الإداري والموظفين في الشركة.

وتقع صالة عرض الملا أوتوموبيلز على طريق الدائري الرابع في منطقة الري، بمساحة إجمالية تصل إلى 17 ألف متر مربع وتمثل إحدى أكبر صالات العرض لمرسيدس- بنز الرائدة في المنطقة، تتكون صالة العرض من 4 طوابق لعرض ما يزيد على 50 طرازا جديدا من طرازات مرسيدس-بنز.

واغتنمت مجموعة الملا فرصة تواجد وفد مرسيدس- بنز للسيارات الشرق الأوسط في المنطقة لتعريفهم بأحدث استثمارات النمو الإستراتيجي التي قامت بها المجموعة والجهود المكثفة التي تبذلها شركة الملا أوتوموبيلز لتوسيع العلامة التجارية وشبكة أعمال مرسيدس-بنز في الكويت عقب خمس سنوات من الشراكة.

شراكة إستراتيجية

وفي تعليق له على الحدث، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا: «يسعدنا أن نعلن عن افتتاح صالة عرض الملا أوتوموبيلز المطورة لمرسيدس- بنز في الكويت بحضور ممثلين إقليمين لمرسيدس-بنز للسيارات الشرق الأوسط، شريكنا الإستراتيجي على مدار السنوات الـ 5 الماضية».

وأضاف: «حرصت مجموعة الملا المتمثلة اليوم بشركة الملا أوتوموبيلز مرسيدس- بنز الكويت على العمل بتميز وإتقان لتوسعة شبكة أعمال مرسيدس- بنزفي الكويت من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع الجديدة».

وتابع الملا بالقول: «منذ بداية تعاوننا مع مرسيدس- بنز، اتبعنا نهجا استراتيجيا لإنشاء بنية تحتية من صالات عرض البيع بالتجزئة ومراكز الخدمة التي تعكس ميثاق العلامة التجارية وتقدم لعملائنا في الكويت تجربة لا مثيل لها من الفخامة في عالم السيارات».

وشدد على أن الشركة تتطلع نحو الإعلان عن المزيد من مشاريع التوسعة مع مرسيدس-بنز لتعزيز مكانتنا الرائدة في تمثيل العلامة التجارية في التميز والابتكار والمهنية، وهي القيم التي حرصنا دائما على الالتزام بها في جميع ما نقوم به في مجموعة الملا.

صالة عرض مميزة

ويعكس الطابق الأرضي لصالة العرض لشركة الملا أوتوموبيلز التي تشمل أكثر من 50 سيارة فاخرة من مرسيدس- بنز في الكويت التزام وأهمية الاستثمار الاستراتيجي لمجموعة الملا في العلامة التجارية لمرسيدس- بنز.

نضمن لعملائنا وزوارنا تجربة تسوق فاخرة لا مثيل لها في منشأة تمتد على مساحة 4000 متر مربع ومجهزة بأحدث المميزات التي تشمل ما يلي:

35 منصة عرض للسيارات بما في ذلك مناطق مخصصة لطرازات الفئة V وEQ والسيارات الكلاسيكية من مرسيدس- بنز.

5 حارات فاخرة لتسليم السيارات مجهزة بصالات انتظار وشاشات عرض رقمية ونقاط شحن كهربائية.

منطقة مخصصة للاستديو.

متجر بمساحة 100 متر مربع يضم أحدث مجموعة من السلع والبضائع التي تحمل العلامة التجارية لمرسيدس-بنز.

ويضم طابق الميزانين الذي تبلغ مساحته 2500 متر مربع 16 منصة عرض للسيارات تشمل ما يلي:

صالة عرض مايباخ حصرية تعرض طرازات مرسيدس- مايباخ من الفئتين S وGLS.

صالة خاصة للفئة G-Class تضم سيارتين تطل على صالة العرض الرئيسية في الطابق الأرضي.

مركز أداء AMG يعرض 14 طراز مختلف من مجموعة AMG بالإضافة إلى استديو مخصص.

وقد تمت إعادة تصميم بناء صالة العرض الرئيسية لشركة الملا أوتوموبيلز في الكويت لتكون منشأة عالمية مميزة تتناسب مع فخامة مرسيدس-بنز والتي تتضمن المميزات التالية:

منطقة مستقلة ضمن الصالة مجهزة بأحدث التقنيات ووفقا لأعلى المعايير توفر إمكانية إضافة حماية إضافية للسيارات الفاخرة.

12 صالة استشارة خاصة.

7 صالات استشارة شبه خاصة.

صالة انتظار فاخرة تتسع لعدد 50 ضيفا.

3 محطات ضيافة تقدم مجموعة متنوعة من المرطبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة.

منطقة شحن سريع مجانية لعملاء طرازات EQمن مرسيدس- بنز.

مركز خدمة رائد

في عام 2022، أعلنت مجموعة الملا عن افتتاح مركز خدمة مرسيدس- بنز الرائد في منطقة الشويخ. وتم بناء مركز الخدمة المطور على مساحة أرض تبلغ 8.100 مترمربع ويضم عدد كبير من الخدمات والقدرة التشغيلية، بما في ذلك صالة خدمة تتكون من 10 حارات للخدمة خصصت واحدة منها لسيارات AMG، بالإضافة إلى 11 حارة توصيل داخل صالة الخدمة مكيفة بالكامل.

صالات الخدمة وصالات استقبال العملاء تتكون من صالتين مخصصتين و6 صالات استشارة شبه خاصة وصالة انتظار فاخرة للعملاء حيث يمكنهم الاسترخاء والاستمتاع بخدمة الضيافة أثناء تسوقهم من أحدث مجموعة سيارات مرسيدس- بنز.

وأيضا، تتضمن المنشأة ورشة إصلاح عامة لسيارات مرسيدس- بنز مزودة بأحدث المعدات التقنية المطورة والمعتمدة من مرسيدس- بنز، مع تزويد العملاء بالخدمة والدعم من قبل فريق فني متخصص على مستوى عال من التدريب في مجالات أعمالهم.

تتكون المنشأة من 52 حارة عمل ومحطتين لغسيل السيارات ومحطتين للغسيل الداخلي والخارجي ومنطقة مخصصة لبيع قطع الغيار ومستودع.للمزيد من المعلومات عن أحدث مركبات وخدمات مرسيدس- بنز، يمكن لعملائنا زيارة معرض الملا أوتوموبيلز - مرسيدس- بنز في منطقة الري أو متجر مرسيدس- بنز في مجمع الأفنيوز أو التواصل من مركز خدمة العملاء 1887888. ويمكنكم أيضا متابعة حسابنا على انستغرامmercedesbenzkw@ أو زيارة موقعنا الإلكتروني: