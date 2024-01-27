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10 شركات تتيح العمل من أي دولة برواتب تتجاوز 100 ألف دولار!

1/27/2024 2:06:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إذا كنت ترغب في العمل من المنزل أو في أي مكان في العالم، ففكر في العمل في مجال المحاسبة أو التكنولوجيا أو التصميم الجرافيكي، فحتى مع تراجع المزيد من الشركات عن فكرة المرونة في العمل، فإن أصحاب العمل في هذه المجالات يضاعفون التزامهم بنموذج عدم الحضور الإلزامي إلى المكتب، وفقا لبحث جديد أجرته شركة «FlexJobs».
وتقوم الشركات في قطاعات التسويق والتعليم والألعاب أيضا نحو الوظائف التي تعتبر أكثر مرونة، مثل العمل عن بعد، حسبما قال توني فرانا، الخبير المهني الرئيسي في «FlexJobs»، لـ«CNBC» الأميركية.
وحددت «FlexJobs» أفضل الشركات التي تقوم بالتوظيف للعمل من أي مكان في عام 2024 من خلال تحليل قاعدة البيانات الخاصة بها ومعرفة الشركات التي لديها أكبر حجم من إعلانات الوظائف عن بعد بين يناير وديسمبر 2023.
وتقدم جميع الشركات، المدرجة ضمن تصنيف FlexJobs، وظائف عن بعد بدوام كامل أو جزئي والتي ليس لها قيود بشأن الدولة التي يجب العمل فيها ولا تتطلب أي وقت في المكتب، فيما يلي 10 شركات لديها حجم كبير من إعلانات الوظائف الشاغرة للعمل من أي مكان، بحسب تقرير لـ«CNBC» الأميركية اطلعت عليه «العربية»: FluentU، وStatic Media، وKraken، وChainlink Labs، وVeeva، وInvisible Technologies، وWikimedia Foundation، وFinixio، وOyster HR، وCanonical. ويقول فرانا إن التغيير الأكثر وضوحا في مشهد العمل عن بعد خلال العام الماضي كان الارتفاع الطفيف في عدد الشركات التي تقوم بالتوظيف بنشاط لشغل وظائف تسمح بالعمل من أي مكان.
وتم تضمين 16 شركة جديدة في قائمة FlexJobs هذا العام، في حين أن أصحاب العمل الآخرين المذكورين في التقرير، بما في ذلك Chainlink Labs ومؤسسة Wikimedia، قاموا باستمرار بتعيين وظائف عن بعد ومرنة في السنوات الأخيرة، وهم من بين أقوى الاختيارات للعمل من المنزل ومن أي مكان خلال عام 2024.
وتقدم العديد من وظائف العمل من أي مكان رواتب تزيد على 100 ألف دولار في السنة. على سبيل المثال، يدرج إعلان وظيفة لمدير الهندسة في مؤسسة ويكيميديا نطاقا للرواتب يتراوح بين 167.046 دولارا و260.066 دولارا. يأتي إعلان لمدير منتج كبير في Invisible Technologies براتب أساسي قدره 170 ألف دولار.

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