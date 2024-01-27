العثمان تفوق الوطني الرقمي حصاد رؤية سبقت الجميع لمستقبل الخدمات المصرفية



مستوى الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع في الكويت الأفضل على مستوى المنطقة

الطبيعة الشابة للمجتمع الكويتي ساهمت في انتشار أسرع للتكنولوجيا وتبنٍّ أوسع للرقمنة

أسعى دائماً إلى ترك بصمتي في كل مكان أعمل به وتحقيق قيمة مضافة للمؤسسة والعملاء نحرص على استقطاب المواهب والكفاءات وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لتبوؤ المناصب القيادية



نظم بنك الكويت الوطني حلقة نقاشية لشباب برنامج «تمكن»، حاضر فيها الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية محمد العثمان، شارك فيها الشباب خبراته الواسعة والممتدة على مدار سنوات طويلة في عالم الصناعة المصرفية.

يأتي برنامج «تمكن» المخصص لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية والذي يقام للعام الخامس على التوالي، برعاية ودعم استراتيجي من بنك الكويت الوطني وتنظيم شركة Creative Confidence، والذي يعتبر فرصة استثنائية للشباب الكويتي حديثي التخرج للاستفادة من خبرات أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك.

وشهدت الحلقة تفاعلا كبيرا، حيث استعرض العثمان أبرز مراحل مسيرته الوظيفية في أكبر مؤسسة مصرفية بالكويت، والتحديات التي واجهته طوال تلك المسيرة، كما أجاب العثمان عن مجموعة من الأسئلة التي طرحها المشاركون في البرنامج، وتبادل الأفكار والرؤى وطرح القضايا التي تشغل تفكير الشباب في تلك المرحلة من حياتهم المهنية.

الالتحاق بـ«الوطني»

تحدث العثمان عن مسيرته المهنية وبداياته كصراف في فروع البنك وتدرجه في الفروع قائلا: «التحقت بالعمل في بنك الكويت الوطني في عام 2006 مدير فرع، وكنت أستمتع بالعمل في الفروع نظرا لارتباطه بالتعامل المباشر مع العملاء، حيث كان لدي شغف دائم بخدمة الناس وتلبية احتياجاتهم، كما أن عمل الفروع منحني خبرات كبيرة في التعرف على مشاكل العملاء وطرق حلها».

وتابع: «منذ اليوم الأول كان لدي شغف كبير للتطور المستمر والتعلم، وكان العمل في الأفرع بنظام فترتين، لم أكن أذهب للبيت بين الفترتين، كنت أواصل العمل لتنمية مهاراتي، لذلك فإن أهم نصيحة يمكن أن أقدمها للشباب في مقتبل حياتهم المهنية، هي ضرورة التعلم والتطور وتنمية المهارات، لاسيما في مرحلة الشباب لأن التعلم في هذه المرحلة أفضل وأسهل».

وأكمل العثمان: «بعد الانتقال من الفروع إلى المقر الرئيسي، سعيت في أن تكون خدمة الناس وتلبية احتياجات العملاء بشكل أوسع، لاسيما بعد الخبرات التي اكتسبتها من خلال العمل في الفروع، وفهم احتياجات العملاء من مختلف الشرائح والأعمار».

وقال: انخرطت في عدة دورات تدريبية في جامعتي هارفارد وكولومبيا للأعمال، حيث شكلت هذه المرحلة نقطة تحول رئيسية في حياتي المهنية، وساهمت في صقل العديد من مهاراتي، وهو ما انعكس على أدائي وكان له أثر كبير في تطور مساري الوظيفي، ورغبتي وتصميمي على النجاح.

الخطأ مفتاح التعلم

تحدث العثمان عن الخوف من الخطأ في بداية العمل، وقال: «لا يوجد عمل بلا أخطاء، فالموظف لن يتعلم إن لم يخطئ، لكن الأهم هو الجهد المبذول والقيمة المضافة التي يعطيها الموظف لفريق العمل والمؤسسة التي يعمل بها».

ونصح العثمان الشباب قائلا: «تحلوا بالشجاعة واكسروا قيود الرهبة والخوف من أخطاء العمل، واعملوا على اكتساب مهارات جديدة كل يوم، وحاولوا الاستفادة من الكفاءات والخبرات التي تعمل معكم في نفس المكان، سواء كانت أكبر أو أصغر منكم في السلم الوظيفي».

وتابع: «التعلم والتطور يولدان الثقة بالنفس والتسلح بالمهارات يجعل الموظف يقف على أرض صلبة، لذلك فإن أسهل الطرق للترقي والوصول إلى المناصب القيادية هو اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة والاستعداد لاقتناص الفرص التي ستظهر أمامكم».

وأكد العثمان أن الترقي في بنك الكويت الوطني لا يعتمد الا على الكفاءة والالتزام والتفاني في العمل والقدرة الإنتاجية للموظف والقيمة المضافة التي يمنحها للمؤسسة ودوره في تحسين جودة ما يقدمه البنك من خدمات ومنتجات.

بيئة العمل

وعن أبرز الأسباب التي مكنته من الوصول إلى هذه المكانة، قال العثمان: «بيئة العمل في بنك الكويت الوطني تعتبر هي الأفضل لكل من لديه شغف وطموح للترقي، لأنه يمنح مساحة كبيرة للإبداع والابتكار، كما أن البنك يدعم موظفيه في تحقيق طموحاتهم، لما يوفره من فرص استثنائية للتطور المهني بصفة مستمرة، وبما يقدمه لكوادره وحديثي التخرج من برامج تدريبية على أعلى مستوى، وبالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية المرموقة حول العالم».

وأضاف: «العمل في الوطني منحني ثقافة التطور المستمر والإبداع والابتكار والبحث دائما عن حلول لتطوير العمل وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية، لذلك أسعى دائما إلى ترك بصمتي في كل مكان أعمل به، وأن أعطي قيمة مضافة للمؤسسة والعملاء وأعضاء الفريق الذي أعمل معه».

وأكد أن بنك الكويت الوطني يضع إطارا عاما من المبادئ التي تحدد ثقافة العمل وكل التفاصيل المتعلقة ببيئة العمل والتواصل بين أفراد الفريق، والتي تمثل بوتقة ينصهر داخلها كل الأفكار ومختلف الأساليب الإدارية على جميع المستويات، فالأبواب المفتوحة وروح الفريق سمات أساسية في بيئة العمل داخل البنك.

«الوطني» شغفي

وفي رده على سؤال لأحد المشاركين في البرنامج حول إذا ما عرضت عليه مناصب في القطاع العام، قال العثمان: «إن العمل في القطاع الخاص يمنحني فرصة أكبر للإبداع والابتكار والتطور دائما، لاسيما في مؤسسة مثل بنك الكويت الوطني، بينما القطاع العام ما يزال يتميز بشيء من الجمود والروتين، لذلك فأنا أتبع شغفي دائما والمكان الذي أشعر فيه بقدرتي على تطوير العمل وتقديم قيمة مضافة».

ونصح العثمان الشباب بعدم التفكير في الدرجات الوظيفية أو العوائد المالية فقط، لكن الأهم هو الشغف في العمل ومدى حبكم لهذا العمل، ولا يقتصر الأمر على الالتحاق بوظيفة معينة في مؤسسة كبيرة فقط، لكن يجب عليكم منذ اليوم الأول تحديد أهدافكم ثم العمل على تحقيق تلك الأهداف من خلال بذل الجهد المضاعف ومواصلة التعليم والتدريب حتى تستطيع أن تمثل قيمة مضافة لفريق العمل والمؤسسة.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الشباب الكويتي الطموح على العمل في القطاع الخاص، وبدورنا نعمل على استقطاب المواهب والكوادر الوطنية للعمل في أكبر مؤسسة مصرفية في القطاع الخاص.

وأكد العثمان أن دعم الشباب يعد ركيزة أساسية في استراتيجية بنك الكويت الوطني، حيث نحرص دائما على استقطاب الكفاءات الوطنية وتقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة لتطويرهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لتبوؤ المناصب القيادية في المستقبل.

تطور نظم المدفوعات

وبسؤاله عن مستقبل نظم المدفوعات، قال العثمان: «سيكون هناك تطور كبير في عالم المدفوعات خلال الفترة المقبلة، حيث نسعى دائما الى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، باستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة».

وأكد العثمان أن مستوى الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع التي تعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا في الكويت تعتبر من الأفضل على مستوى المنطقة، كما ساهمت الطبيعة الشابة للمجتمع الكويتي في انتشار أوسع للتكنولوجيا، حتى أصبحت ثقافة الرقمنة في الكويت هي السائدة بين كل الشرائح.

وأكد العثمان أن النتائج التي نحصدها اليوم هي ثمار عمل سنوات طويلة واستراتيجيات ناجحة رسخت تفوقنا في تقديم الخدمات الرقمية وحلول الدفع الأكثر تطورا، كما أكدت على حصافة إدارتنا وتصورنا المستقبلي للتغيرات التي تشهدها الصناعة المصرفية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن بيئة العمل المثالية في الوطني تدفع الجميع إلى بذل قصارى جهدهم للحفاظ على مكانة البنك الرائدة وتكريس موقعه في صدارة البنوك المحلية وضمان تفوقه الواضح في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الأكثر تطورا.

يذكر أن برنامج «تمكن» يأتي في إطار التزام بنك الكويت الوطني بمسؤوليته المجتمعية واستراتيجيته نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على إعداد جيل يتمتع بروح الابتكار والعمل الجاد والقدرة على تحمل المسؤولية، كما يعمل البنك دائما على منح الشباب الأولوية لما في ذلك من ضمان لتحقيق مستقبل مزدهر للكويت.

«وياي» عكس ثقافة الوطني وإستراتيجيته نحو التحول الرقمي

تطرق العثمان خلال الحديث عن بنك «وياي» أول بنك رقمي في الكويت، حيث قال: «إطلاق بنك وياي الرقمي عكس ثقافة البنك واستراتيجيته نحو التحول الرقمي، كما برهن على اهتمام البنك بفئة الشباب وتوفير كل ما يحتاجون اليه من خدمات مصرفية مبتكرة، حيث كانت فكرة تأسيسه تهدف في الأساس الى استقطاب شريحة الشباب الذين تمت دراسة تفضيلاتهم بعناية فائقة وفق أبحاث متخصصة وتحليل بيانات على أسس علمية متطورة».

وأضاف: «التطور الرقمي والطفرة اللذان حدثا خلال السنوات الماضية على صعيد الخدمات المصرفية، كللا جهد سنوات من عمل جميع الإدارات في البنك، حيث وضعنا الخطط والاستراتيجيات وحددنا الأهداف، لنقدم للعملاء أفضل المنتجات المبتكرة والمتطورة التي تناسب تطلعاتهم وتلبي رغباتهم».