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240 مليون دينار لتنفيذ 3345 منزلا ومبنى في الكويت

1/27/2024 2:06:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلقت عطاءات من المقاولين لبناء 3345 منزلا ومبنى جديدا بالكويت، وذلك ضمن مشروع المساكن الميسرة، حيث بلغت قيمة أقل العطاءات نحو 240 مليون دينار.
وتنقسم المناقصة على مشروعين لإنشاء 1777 منزلا ومبنى والبنية التحتية المرتبطة بها في القطاع (BP - 3)، والتي تشمل تنفيذ المباني العامة وأعمال الطبقة السطحية للأسفلت وأعمال توريد وتركيب كبلات الضغط المنخفض والمتوسط، وأعمال إنارة الطرق، والذي بلغ أدنى العروض المقدمة فيه بقيمة 123.25 مليون دينار، من شركة وارة للإنشاءات.
وفيما يخص المناقصة الثانية والخاصة ببناء 1568 منزلا ومبنى والبنية التحتية المرتبطة بها في القطاع (BP - 1)، والتي تشمل تنفيذ نفس الأعمال بالمناقصة الأولى، وحازت فيه أيضا شركة وارة للإنشاءات أقل الأسعار بقيمة 116.77 مليون دينار.
فيما كانت قيمة العطاءات لباقي الشركات المتنافسة على المشروعين، كما يلي: قدمت شركة الإنشاء والتصنيع العقاري عطاء بقيمة 124 مليون دينار للعقد الأول، و121.4 مليون دينار للعقد الثاني، فيما قدمت شركة المقاولون العرب عطاء بقيمة 126.29 مليون دينار للعقد الأول، و125.4 مليون دينار للعقد الثاني.
وقدمت شركة خالد علي الخرافي وإخوانه عطاء بقيمة 129.3 مليون دينار للعقد الأول، و124.8 مليون دينار للعقد الثاني، وقدمت شركة كنار للتجارة والمقاولات 132.89 مليون دينار للعقد الأول، و126.9 مليون دينار للعقد الثاني، وقدمت شركة الخليج المتحد للإنشاءات 142.7 مليون دينار للعقد الأول، و139.7 مليون دينار للعقد الثاني.
وقدمت شركة المباني المتحدة عطاء بقيمة 144.9 مليون دينار للعقد الأول، و140.5 مليون دينار للعقد الثاني، وقدمت شركة سينوهيدرو الصينية 148.2 مليون دينار للعقد الأول، و152.1 مليون دينار للعقد الثاني، وقدمت الشركة الصينية الأولى لهندسة الطرق السريعة 138.4 مليون دينار للعقد الأول، ولم تقدم عطاءها للعقد الثاني.
وقدمت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات عطاء بقيمة 154 مليون دينار للعقد الأول، و151.4 مليون دينار للعقد الثاني، وقدمت الشركة الصينية للسكك الحديدية رقم (5) عطاء بقيمة 159.1 مليون دينار للعقد الأول، و148.2 مليون دينار للعقد الثاني.
وكانت مجلة ميد قد ذكرت في ديسمبر الماضي أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حددت موعدا نهائيا ينتهي بذات الشهر لتقديم العروض للمناقصتين، وتم تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات إلى 21 ديسمبر، كما تم تمديد الموعد النهائي حتى 26 ديسمبر 2023 لتقديم عطاءات العقد الرئيسي لمشرع انشاء 60 مبنى سكنيا في مدينة صباح الأحمد السكنية.
وكان قطاع البناء ثاني أكبر قطاع مشاريع في الكويت العام الماضي، ففي حين بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها نحو 627 مليون دينار في عام 2022، فقد ارتفعت قيمة الترسيات عام 2023 الى نحو 600 مليون دينار، ما يضع العام الحالي على مسار مماثل.
ولكن هذين الرقمين اقل بكثير من متوسط الترسيات السنوية البالغ 1.8 مليار دينار بين عامي 2018 و2022، أو متوسط الإنفاق السنوي البالغ 4 مليارات دينار في السنوات الخمس السابقة لذلك.
وكما هي الحال مع قطاعات المشاريع الأخرى في الكويت، يقع قطاع البناء ضحية لتقليص كبير في الإنفاق على المشاريع العامة في البلاد حيث وقعت المشروعات المخطط لها في دائرة الصراع السياسي الداخلي حول النفقات والديون.
وفي غضون ذلك، تبلغ قيمة مشاريع البناء المخططة وغير المرساة في البلاد نحو 22.9 مليار دينار، منها 8.7 مليارات دينار من المشاريع قيد الدراسة، و6.6 مليارات دينار في مرحلة التصميم، و7.6 مليارات دينار في مرحلة تقديم العطاءات. ومن بين أحدث المشاريع التي تمت إضافتها، المشروعات المخطط لها بقيمة 8 مليارات دينار في المنطقة المحايدة التي تتقاسمها المملكة العربية السعودية والكويت.
وختمت ميد بالقول ان شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، تلقت في يوليو الماضي عطاءات من شركات لتقديم خدمات استشارية لإدارة المشاريع ودعت الشركات لتقديم عروضها للفوز بعقد آخر يغطي خدمات استشارية للتكاليف.

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