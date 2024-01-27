زين وسامسونج تطلقان سلسلة Galaxy S24



نواف الغربللي: التفوق في تلبية تطلعات عملائنا أسهم في صدارتنا السوقية.. وشبكتنا الاختيار الأول للاستفادة الكاملة من تقنيات أجهزة «S24»

الحفل أتاح للعملاء المميزين تجربة الأجهزة الجديدة عن قرب قبل موعد إطلاقها «Galaxy AI» يدشن حقبة جديدة من الهواتف المدعمة بالذكاء الاصطناعي

استضافت شركة زين حفلا خاصا في مقرها الرئيسي بالشويخ للاحتفاء بإطلاق سلسلة أجهزة سامسونج Galaxy S24 الجديدة كليا، وذلك بحضور مسؤولي الإدارة التنفيذية من زين وسامسونج الخليج وشركة البابطين، وبتواجد عملاء الشركة المميزين من عشاق أجهزة سامسونج، وصانعي المحتوى والمجتمع التقني المحلي، والذين حظوا بفرصة تجربة الأجهزة الجديدة عن قرب والتعرف على مميزاتها الثورية قبل موعد إطلاقها الرسمي.وكان في مقدمة الحضور الرئيس التنفيذي بالتكليف في زين الكويت نواف الغربللي، ورئيس سامسونج الخليج دووهي لي، ورئيس أفرع سامسونج في الكويت وقطر يونغ جي لي، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في زين الكويت مشعل الكندري، والمدير التنفيذي للمبيعات في سامسونج الخليج فادي أبو الشامات، ومسؤول تطوير الأعمال والاستثمار بشركة البابطين عبدالوهاب البابطين، وعدد من مسؤولي الشركات الثلاث.وقدم الحفل لعملاء زين المميزين من عشاق سامسونج وصانعي المحتوى من المجتمع التقني المحلي فرصة خاصة وحصرية لتجربة السلسلة الجديدة التي تتضمن جهاز S24 Ultra الأفضل في فئته، وجهاز S24+ وجهاز S24، لتعريفهم على المميزات الثورية التي تقدمها هذه الأجهزة المعززة بالذكاء الاصطناعي، مع تواجد فريق سامسونج للإجابة عن كافة أسئلة واستفسارات الحضور.تجربة مميزة وحصريةوفي الكلمة التي ألقاها خلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي بالتكليف في زين الكويت نواف الغربللي: «هذه التجربة المميزة والحصرية تأتي تحت مظلة شراكتنا الاستراتيجية مع شركائنا سامسونج الخليج وشركة البابطين، ووجودهم معنا اليوم يعزز علاقتنا طويلة الأمد التي نقدم من خلالها للسوق المحلي أفضل الابتكارات التكنولوجية».وأضاف: «السوق الكويتي صغير بحجمه نسبيا، لكن أسهم القطاع الخاص بجهوده - كهذا التعاون الذي تغذيه طموحات زين وابتكارات سامسونج - في وضع الكويت كأحد أكثر الأسواق نضجا وتطورا على خارطة صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات إقليميا وعالميا».وتابع: «قبل عامين، تفردت زين بكونها أول شركة اتصالات في العالم تطلق تقنية Vo5G (الاتصال عبر الجيل الخامس) بتغطية شاملة لجميع مناطق الكويت على أجهزة سامسونج، والتي وفرت المكالمات الصوتية فائقة الجودة لعملائنا على شبكتنا الأكبر في البلاد، وهذا الإنجاز لا ينسب لزين فقط، بل وللكويت كأحد رواد مجتمع الاتصالات العالمي».الاختيار الأولواختتم الغربللي قائلا: «التفوق في تلبية تطلعات عملائنا أسهم بوضع زين في الصدارة السوقية، ومع وصول أحدث سلسلة من أجهزة سامسونج Galaxy S24 المعززة بالذكاء الاصطناعي، فإن شبكتنا - الحائزة جوائز Ookla® Speedtest® - هي الاختيار الأول والأمثل للاستفادة الكاملة من التقنيات الثورية التي تقدمها هذه الأجهزة».وخلال الحفل، حظي عملاء زين المميزون الذين طلبوا الأجهزة الجديدة مسبقا بفرصة استلام أجهزتهم مبكرا قبل الموعد الرسمي تقديرا لولائهم، هذا إلى جانب مشاركتهم في السحب على عدد من أجهزة S24 Ultra الأفضل في فئتها، وتقديم عرض مرئي من مدرب سامسونج المعتمد مارفل فريدو لشرح المميزات الجديدة في سلسلة S24 بشكل تفصيلي.حقبة جديدةوكشفت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤخرا عن سلسلة هواتف Galaxy S24 Ultra وS24+ وS24، والتي تدشن حقبة جديدة من تجارب الهواتف المتنقلة المدعمة بالذكاء الاصطناعي Galaxy AI، وتفتح الآفاق نحو إحداث ثورة غير مسبوقة في طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم.ويسهم دمج الذكاء الاصطناعي في سلسلة S24 بتعزيز كل تجارب المستخدمين، بدءا من تمكين الاتصال السلس عبر الترجمة الذكية للنصوص والمكالمات، مرورا بالقدرات الإبداعية المحسنة بفضل محرك ProVisual من Galaxy، وصولا إلى وضع معيار جديد للبحث يعيد تعريف طريقة استكشاف المستخدمين للعالم من حولهم.ويوفر Galaxy AI ذكاء هادفا مصمما لإثراء جوانب مختلفة من الحياة، ولاسيما التأكيد على دوره في تعزيز التواصل عبر الهواتف الذكية، ويعمل Galaxy S24 على تبسيط التواصل عبر اللغات، ويسهل الدردشة مع الطلاب أو الزملاء في الخارج، وحتى إجراء الحجوزات أثناء السفر، وذلك من خلال الترجمة الفورية Live Translate الصوتية والنصية ثنائية الاتجاه وفي الوقت الفعلي أثناء المكالمات الهاتفية داخل التطبيق، ودون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث، مع ضمان الخصوصية بشكل تام بفضل الذكاء الاصطناعي المتوافر على الجهاز.ويشمل محرك ProVisual الخاص بأجهزة S24 مجموعة شاملة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحويل إمكانات التقاط الصور وزيادة التعبير الإبداعي إلى أقصى حد في كل خطوة، بدءا من إعداد اللقطة وحتى مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.تجربة مذهلةوفي الوقت الذي يشهد فيه الذكاء الاصطناعي تناميا متزايدا في الحياة اليومية، أصبحت الحاجة أكبر لتعزيز قوة الأداء لمواكبة المتغيرات المستمرة، وهنا تبرز سلسلة هواتف Galaxy S24 لتوفير تجربة مذهلة في شتى المهام، سواء كانت الألعاب أو تسجيل وتحرير مقاطع الفيديو عالية الجودة، أو التنقل بين عدة تطبيقات في نفس الوقت، أو غيرها من المهام، وذلك بفضل التحسينات في الشرائح والشاشة وغيرها.ويقدم هاتف Galaxy S24 Ultra إطارا مبتكرا من التيتانيوم كأول هاتف Galaxy على الإطلاق يتيح ذلك، ما يزيد من متانة الجهاز وطول عمره، ويعمل الهيكل الجانبي فائق النحافة لهاتف Galaxy S24 Ultra على تحسين تجربة التنقل، ويحقق التصميم الانسيابي أحادي الكتلة الموجود في هاتفي Galaxy S24+‎ وGalaxy S24 مظهرا جماليا رائعا، ويربط الغطاء الخلفي للجهاز والإطار الجانبي بسلاسة.