5 مبادرات لـ البترول تقلص عجزها المتوقع بـ 11 2 مليار دينار



4.36 مليارات تتوافر من إعادة النظر في أجندة المشاريع وتأجيل بعضها

تخفيض حجم السيولة المحتفظ بها لتبلغ 500 مليون دينار بدلاً من مليار

السماح بالاحتفاظ بـ 3.7 مليارات دينار من الأرباح المفترض توزيعها

1.5 مليار دينار.. تمويل خارجي بعد إجراء دراسة استشارية متخصصة

عمليات تأجير وإعادة استئجار للأصول من بينها خطوط أنابيب نفط الكويت 13.2 مليار دينار إنفاق رأسمالي لـ «نفط الكويت».. و720 مليون دينار لـ «نفط الخليج»

أحمد مغربي ـ علي إبراهيمكشفت وثائق حصلت عليها «الأنباء» عن أن مؤسسة البترول الكويتية تعمل وفق خطة استراتيجية مدروسة تستهدف من خلالها تقليل حجم العجز المالي المتوقع في ميزانية الانفاق الرأسمالي خلال الخطة الخمسية الجاري تنفيذها حتى عام 2026/2027 من 14 مليار دينار إلى 2.8 مليارات دينار، بنسبة انخفاض تبلغ 80% بما قيمته أكثر من 11 مليار دينار، وذلك عقب تنفيذ 5 مبادرات استراتيجية.ووفقا للوثائق، فإن «مؤسسة البترول» باتت مستقرة على نحو 5 مبادرات ضمن خطتها الاستراتيجية والتي تعمل من خلالها لتقليص حجم العجز، وذلك بعدما تمت دراسة العديد من خيارات تغطية العجز في إجمالي متطلبات الانفاق الرأسمالي، ومع ذلك سيظل هناك عجز قدره 2.8 مليار دينار، ولا يمكن معالجته إلا من خلال تحسين محفظة مؤسسة البترول عبر تصفية الأصول (التخارج) غير الأساسية وغير المربحة وفقا لنتائج دراسة تقييم محفظة المؤسسة.وأشارت إلى أن تعليق جميع النفقات الرأسمالية الخاصة بالنمو خلال الخطة الخمسية كأحد الخيارات لتجنب الدخول في دائرة العجوزات المالية سيؤثر سلبا على الدخل المستقبلي لمؤسسة البترول الكويتية وتحقيق التوجهات الاستراتيجية والمكانة التنافسية العالمية لها.وتفصيليا، تضمنت خطة التمويل بناء على النتائج المالية الموحدة في ظل سيناريو السعر المرتفع لبرميل النفط الخام ومتطلبات النفقات الرأسمالية في «مؤسسة البترول» وشركائها التابعة وجود إجمالي عجز تمويلي يبلغ 14 مليار دينار، وهو مبني على افتراض وجود إجمالي نفقات رأسمالية يبلغ 22 مليار دينار، بالإضافة إلى ترحيل المؤسسة لنحو 90% من صافي أرباحها إلى الميزانية العامة للدولة وفقا لقانون الجهات الحكومية المستقلة، واستمرار الحد الأدنى للسيولة المحتفظ بها في مستوى مليار دينار، واعتبار أن عمليات التنقيب والإنتاج المحلية هي مركز التكلفة.وأظهرت الوثائق ان مبادرات خطة «مؤسسة البترول» لتغطية العجز جاءت كالتالي:مبلغ 4.36 مليارات دينار يمكن التعامل معه من خلال التوظيف الأمثل للنفقات الرأسمالية، وذلك عبر إزالة أو تأجيل بعض المشاريع، وهو الأمر المبني على افتراض أن تخفيض النفقات الرأسمالية لن يؤثر على أي عنصر آخر في البيانات المالية الإجمالية.الاحتفاظ بمبلغ مالي يقدر بنحو 3.7 مليارات دينار من الأرباح، إذ سيشكل الاحتفاظ بها أحد الحلول التمويلية للنفقات ويقلل من معدل العجز المتوقع في الخطة.1.5 مليار دينار تمويل خارجي، إذ يتيح السوق خيارات تمويل يمكن للمؤسسة الارتكاز عليها في موجهة العجز المالي المتوقع، إذ عمدت المؤسسة إلى تعيين مستشار مالي لدراسة مبادرات التمويل الخارجية، وهي مبادرة تخضع لتصور جهات التمويل أو الإقراض لوضع مؤسسة البترول الكويتية كعميل محتمل.تخفيض حجم السيولة المحتفظ بها بنسبة 50% لتصل إلى 500 مليون دينار بدلا من مليار دينار وهو ما سيقلص العجز المتوقع بنحو 500 مليون دينار.توفير 1.116 مليار دينار من عمليات تأجير وإعادة استئجار الأصول عبر مشروع يستهدف تأجير خطوط أنابيب النفط والغاز لدى شركة نفط الكويت إلى مستثمرين محليين أو عالميين عبر عقود تمتد فترتها إلى نحو 20 عاما، بنظام المزايدات على أن تظل الكويت المالك الوحيد لتلك الخطوط.وتأتي مبادرات «مؤسسة البترول» بعدما خلصت إلى تقليص مستوى العجز لنحو 2.8 مليار دينار، إلا أنه يمكن أيضا خفض هذا الرقم مجددا، إذ يمكن تغطيته عبر تحسين محفظة المؤسسة عبر التصفية والتخارج من أي أصول أساسية وغير مربحة.وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ان إجمالي النفقات الرأسماليــــــة لمؤسسة البترول الكويتية خلال الخطة الخمسية (2022/23-2026/2027) تبلغ نحو 22.05 مليار دينار، يستحوذ فيها نشاط الإنتاج والاستكشاف على 63% من المصروفات بقيمة تصل إلى 14 مليار دينار، وتتوزع مبالغ النفقات الرأسماليــة بالخطــــة الخمسية على الشركات النفطية بواقع 13.2 مليار دينار لشركة نفط الكويت تمثل ما نسبته 60% من إجمالي الانفاق الرأسمالي، و720.2 مليون دينار للشركة الكويتية لنفط الخليج تمثل 3% من إجمالي الانفاق، و1.8 مليار دينار لشركة البترول الوطنية تشكل 8% من الإجمالي.ورصد للشركة الكويتية للصناعات البتروليــــة المتكاملة نحو 2.3 مليار دينار تشكل%10 من الإجمالي، و1.2 مليار دينار لشركة صناعة الكيماويات البتروليـــة، وشركة ناقلات النفط الكويتية 108.5 مليون دينار، ومؤسسة البترول الكويتية 6.8 ملايين دينار، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) نحو 1.8 مليار دينار، وأخيرا شركة البترول العالمية نحو 837.3 مليون دينار.ويتوزع الانفاق خلال مدة الخطة الرأسمالية على 2.57 مليار دينار خلال السنة المالية 2022/2023، و5.3 مليارات دينار خلال السنة المالية 2023/2024، و4.3 مليارات دينار خلال السنة المالية 2024/2025، وما قيمته 4.5 مليارات دينار خلال السنة المالية 2025/2026، وأخيرا خلال السنة المالية 2026/2027 نحو 5.27 مليارات دينار.وتشتمل خطة المؤسسة على وضع مبلغ 9.7 مليارات دينار محل الالتزام تشكل 44% من إجمالي النفقات الرأسمالية، بينما يظل مبلغ 12.3 مليار دينار دون موضع التزام به بعد تشكل 56% من إجمالي النفقات الرأسمالية.وتسعى «مؤسســـــة البترول» عبر توجهاتها الاستراتيجية الوصول إلى معدل طاقة انتاجية مستدامة للنفط الخام في دولة الكويت بما يشمل المنطقة المقسومة يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035 والمحافظة عليها حتى عام 2040، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة لبرميل النفط الخام الكويتي عن طريق الوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميا من الطاقة التكريرية كحد اقصى في عام 2025، وكذلك تنويع مصادر الدخل للبلاد من خلال التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل وخارج البلاد وذلك لبلوغ مكانة رائدة عالميا من خلال الوصول إلى 14.5 مليون طن سنويا في عام 2040.هذه حصص القطاع النفطي من النفقات الرأسمالية60% شركة نفط الكويت10% للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)8% للبترول الوطنية الكويتية8% للكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية6% لصناعة الكيماويات البترولية4% للبترول العالمية3% للكويتية لنفط الخليج1% لشركة ناقلات النفط الكويتية0.03% لمؤسسة البترول الكويتية (المبنى الرئيسي)