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20 مليار دولار مشاريع المياه الممنوحة بالشرق الأوسط خلال 2023 الأعلى في 3 سنوات

1/27/2024 2:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت ارتفاعا كبيرا في الإنفاق على مشاريع المياه خلال 2023، حيث سجلت أعلى مستوياتها في 3 سنوات ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة بقطاع المياه إلى 20 مليار دولار، بزيادة 74% عن العقود المرساة في 2022 بقيمة 11.5 مليار دولار، ومتجاوزة أعلى عقود منحت بعام واحد في المنطقة خلال 2021 بقيمة 14.5 مليار دولار.
وأشارت المجلة إلى أنه لما كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الحارة في العالم وتعاني من ندرة المياه فضلا عن التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، فقد أدركت العديد من دول المنطقة منذ فترة طويلة أن المياه تشكل مصدر قلق أمني مهم، لأن هذه المادة تتطلب استثمارات مستدامة، خاصة في ضوء أجندات التنويع الاقتصادي الطويلة الأجل في المنطقة.
وهناك مشاريع تقدر قيمتها بنحو 77.5 مليار دولار في قطاعات المياه الفرعية الخمسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرحلة ما قبل التنفيذ. وهذا أعلى بنسبة 29% مقارنة بقيمة المشاريع قيد التنفيذ في العام السابق.
وهذا يعني أنه لا تزال هناك فرص كبيرة لكل من مطوري المرافق ومقاولي مشروعات الهندسة والتوريد والبناء (EPC) الذين يتطلعون إلى الفوز بمزيد من العمل داخل هذا القطاع. وكما هو الحال في السنوات السابقة، تستحوذ المملكة العربية السعودية على حصة كبيرة من الفرص المستقبلية، حيث تبلغ قيمة المشاريع المخططة وغير الممنوحة ما يقرب من 30 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يلعب مطورو المرافق الخاصة دورا أكثر بروزا مع ظهور مشروعات عديدة لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ونقل المياه ومرافق التخزين المخطط لها في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وقد سجلت المملكة العربية السعودية الحصة الأكبر، حيث استحوذت على أكثر من 56%، أو نحو 11 مليار دولار، من العقود الممنوحة في عام 2023. وهذا يزيد بنسبة 69% عما كانت عليه في عام 2022.
وارتفعت قيمة العقود الممنوحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر سوق في المنطقة، بأكثر من 250% لتصل إلى حوالي 4.9 مليارات دولار في عام 2023، وكان هذا مدفوعا بترسية 3 مشاريع مستقلة لإنتاج المياه بالإضافة إلى خطوط أنابيب المياه الرئيسية والصرف الصحي وحزم مياه الأمطار. وسجلت جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الباقية قيما أعلى للعقود الممنوحة في عام 2023 مقارنة بعام 2022، باستثناء قطر التي انخفضت بنسبة 72% والأردن الذي انخفض بنسبة 58% والجزائر بانخفاض قدره 57%.
وواصلت مشاريع شبكات نقل وتوزيع المياه تمثيل حصة كبيرة من إجمالي العقود الممنوحة، حيث ساهمت بنسبة 37%، أو 7.7 مليارات دولار في عام 2023. وكان هذا أعلى بنسبة 1% عما كان عليه في العام السابق.
وتمت ترسية مشاريع محطات معالجة مياه بقيمة إجمالية 6.8 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 180% عن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2022. كما ارتفعت قيمة عقود تحلية المياه التي تمت ترسيتها في عام 2023 من 1.8 مليار دولار إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار.
وفي العام الماضي، منح المغرب أول عقد كبير لإنتاج المياه المستقل، وتلقت وزارة المياه والري الأردنية عرضا واحدا لمشروع نقل وتحلية مياه العقبة- عمّان الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات. ومن المتوقع أيضا أن يتم طرح الدفعة الأولى من محطات SWRO التي تعمل بالطاقة المتجددة في مصر خلال الـ 12 إلى 24 شهرا المقبلة.
تقدم دبي وقطر جانبا من أنفاق الصرف الصحي ومشاريع البنية التحتية المربحة على المدى القصير إلى المتوسط. ويتوقع هذا العام أن تطرح هيئة الأشغال العامة القطرية (أشغال) مناقصة لأربعة مشاريع لمحطة الضخ في جنوب الوكرة والمنطقة الجديدة في الدوحة ومخطط المصبات. وتقدر قيمة الحزم بما يتراوح بين مليار وملياري دولار.
وفي العام الماضي، أعادت بلدية دبي إحياء مشروع أنفاق الصرف الصحي الاستراتيجي، والذي من المتوقع أن يتطلب استثمارا يصل إلى 22 مليار دولار.
وختمت المجلة بالقول إن مشاريع نقل وتوزيع المياه ستبقى تشكل أولوية في المنطقة في المستقبل المنظور لتمثل أكبر قطاع فرعي للمياه، حيث تقوم شركات المرافق بتوسيع شبكاتها لاستيعاب الزيادات السكانية والتجارية والصناعية الجديدة وربط محطات تحلية ومعالجة المياه الجديدة بشبكاتها، واستبدال البنية التحتية القديمة للحد الفاقد المائي.

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