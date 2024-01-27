إخماد حريق على سفينة بريطانية هاجمها الحوثيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت شركة ترافيجورا أن جميع أفراد الطاقم على متن الناقلة "مارلين لواندا" بخير بعد تعرضها لهجوم من الحوثيين اليوم السبت.
وقالت الشركة إن الحريق الذي اندلع في صهريج الشحن تم إخماده بالكامل بعد أن تعرضت الناقلة لهجوم الحوثيين، مؤكدة أن مارلين لواندا تبحر نحو مرفأ آمن، فيما يواصل الطاقم مراقبة الناقلة والبضائع عن كثب.
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