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إخماد حريق على سفينة بريطانية هاجمها الحوثيين

1/27/2024 10:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت شركة ترافيجورا أن جميع أفراد الطاقم على متن الناقلة "مارلين لواندا" بخير بعد تعرضها لهجوم من الحوثيين اليوم السبت.
وقالت الشركة إن الحريق الذي اندلع في صهريج الشحن تم إخماده بالكامل بعد أن تعرضت الناقلة لهجوم الحوثيين، مؤكدة أن مارلين لواندا تبحر نحو مرفأ آمن، فيما يواصل الطاقم مراقبة الناقلة والبضائع عن كثب.

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