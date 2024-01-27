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الفصائل تستنكر خضوع الأونروا لادعاءات الاحتلال الكاذبة

1/27/2024 10:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلاميّة، يوم السبت، إعلان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" فيليب لازريني قراره بإنهاء عقود عدد من موظفي الأونروا في غزة، بناءً على ادعاءات إسرائيلية تزعم تورط هؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية في بيانٍ رفضها لإنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من سلطات الاحتلال، مطالبةً إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي.

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