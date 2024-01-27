قرار بشأن ساندويشات الشاورما بجميع مطاعم الاردن

قرار بشأن ساندويشات الشاورما بجميع مطاعم الاردن
التاريخ
1/27/2024 10:10:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حظر استخدام المايونيز داخل "ساندويشات الشاورما".
ووفق ما علم موقع الوكيل الاخباري منعت المؤسسة استخدام البيض او بودرته او الكريمة والحليب في إعداد المثومة وذلك لضمان جودة وسلامة الغذاء.
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