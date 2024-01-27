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قرار بشأن ساندويشات الشاورما بجميع مطاعم الاردن

1/27/2024 10:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حظر استخدام المايونيز داخل "ساندويشات الشاورما".

ووفق ما علم موقع الوكيل الاخباري منعت المؤسسة استخدام البيض او بودرته او الكريمة والحليب في إعداد المثومة وذلك لضمان جودة وسلامة الغذاء.

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