مُنخفض جوي جديد يبدأ الأحد

(MENAFN
- Amman Net)
الحكومة تتوقع إنجاز 94 أولوية من أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي 2024، من أصل 514 أولوية للأعوام (2023-2025).
مديرية مكافحة التسول تضبط 698 متسولا ومتسولة الشهر الماضي، وفق تقرير صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية.
مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها في ظل تأثر الأردن بحالة عدم الاستقرار الخميس، والمنخفض الجوي الجمعة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.
المنتخب الوطني لكرة القدم يلاقي نظيره البحريني ظهر اليوم الخميس، في ختام منافسات دور المجموعات في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجر اليوم، مدينة جنين ومخيمها في الضفة المحتلة، حيث دارت اشتباكات في عدة محاور.
الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، وفق ما قالت أربعة مصادر رويترز.
تكون باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية
× أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
مُنخفض جوي جديد يبدأ الأحد 01/27/2024 - 18:00 عمان ن
تشير آخر التحديثات و البيانات المستلمة لدينا في قسم التنبؤات الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى تأثر المملكة تدريجياً يوم الأحد بمشيئة الله بمنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثانية "الاعتيادية"، حسب سلم تصنيف المنخفضات الجوية المعتمد لدينا في مركز "طقس العرب"، ويترافق المُنخفض الجوي بكتلة هوائية باردة، تعمل على تجدد تساقط الأمطار، خاصة في شمال ووسط المملكة
ويُتوقع أن يكون الطقس نهار يوم الأحد بارداً وغائماً وماطراً على فترات، تصبح أكثر شدة ليل الأحد ونهار الإثنين، ولايُستبعد أن تترافق ببعض الزخات الغزيرة بين الحين والآخر
كميات الأمطار المتوقعة: تتراوح ما بين 10 إلى 30 ملم
سرعة الرياح: تصل بعض هباتها إلى 50 كم/ساعة
المناطق المتأثرة: شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب
مدة التأثير المتوقعة: تصل إلى 48 ساعة
درجات الحرارة العظمى والصغرى: تتراوح ما بين 4 إلى 10 درجة مئوية
الثلوج: لايوجد
أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad
MENAFN27012024000209011053ID1107775449