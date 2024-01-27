Saturday, 27 January 2024 07:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مُنخفض جوي جديد يبدأ الأحد

1/27/2024 10:10:35 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • الحكومة تتوقع إنجاز 94 أولوية من أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي 2024، من أصل 514 أولوية للأعوام (2023-2025).
  • مديرية مكافحة التسول تضبط 698 متسولا ومتسولة الشهر الماضي، وفق تقرير صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية.
  • مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها في ظل تأثر الأردن بحالة عدم الاستقرار الخميس، والمنخفض الجوي الجمعة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.
  • المنتخب الوطني لكرة القدم يلاقي نظيره البحريني ظهر اليوم الخميس، في ختام منافسات دور المجموعات في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجر اليوم، مدينة جنين ومخيمها في الضفة المحتلة، حيث دارت اشتباكات في عدة محاور.
  • الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، وفق ما قالت أربعة مصادر رويترز.
  • تكون باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية
    × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
    مُنخفض جوي جديد يبدأ الأحد 01/27/2024 - 18:00 عمان ن

    تشير آخر التحديثات و البيانات المستلمة لدينا في قسم التنبؤات الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى تأثر المملكة تدريجياً يوم الأحد بمشيئة الله بمنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثانية "الاعتيادية"، حسب سلم تصنيف المنخفضات الجوية المعتمد لدينا في مركز "طقس العرب"، ويترافق المُنخفض الجوي بكتلة هوائية باردة، تعمل على تجدد تساقط الأمطار، خاصة في شمال ووسط المملكة

    ويُتوقع أن يكون الطقس نهار يوم الأحد بارداً وغائماً وماطراً على فترات، تصبح أكثر شدة ليل الأحد ونهار الإثنين، ولايُستبعد أن تترافق ببعض الزخات الغزيرة بين الحين والآخر

    كميات الأمطار المتوقعة: تتراوح ما بين 10 إلى 30 ملم

    سرعة الرياح: تصل بعض هباتها إلى 50 كم/ساعة

    المناطق المتأثرة: شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب

    مدة التأثير المتوقعة: تصل إلى 48 ساعة

    درجات الحرارة العظمى والصغرى: تتراوح ما بين 4 إلى 10 درجة مئوية

    الثلوج: لايوجد

    أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad

    MENAFN27012024000209011053ID1107775449


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث