مُنخفض جوي جديد يبدأ الأحد 01/27/2024 - 18:00 عمان ن

تشير آخر التحديثات و البيانات المستلمة لدينا في قسم التنبؤات الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى تأثر المملكة تدريجياً يوم الأحد بمشيئة الله بمنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثانية "الاعتيادية"، حسب سلم تصنيف المنخفضات الجوية المعتمد لدينا في مركز "طقس العرب"، ويترافق المُنخفض الجوي بكتلة هوائية باردة، تعمل على تجدد تساقط الأمطار، خاصة في شمال ووسط المملكة

ويُتوقع أن يكون الطقس نهار يوم الأحد بارداً وغائماً وماطراً على فترات، تصبح أكثر شدة ليل الأحد ونهار الإثنين، ولايُستبعد أن تترافق ببعض الزخات الغزيرة بين الحين والآخر

كميات الأمطار المتوقعة: تتراوح ما بين 10 إلى 30 ملم

سرعة الرياح: تصل بعض هباتها إلى 50 كم/ساعة

المناطق المتأثرة: شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب

مدة التأثير المتوقعة: تصل إلى 48 ساعة

درجات الحرارة العظمى والصغرى: تتراوح ما بين 4 إلى 10 درجة مئوية

الثلوج: لايوجد

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