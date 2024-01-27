لن أعيده للمنتخب حتى لو سأخسر النهائي في غيابه.. الهداف التاريخي لمنتخب مصر يوجه انتقادات لاذعة لمحمد صلاح



انتقد أسطورة الكرة المصرية حسام حسن، مواطنه محمد صلاح، بعد مغادرته معسكر "الفراعنة" وسفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج بعد الإصابة التي لحقت به في كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وقال حسام حسن الذي عين حديثا مدربا لنادي مودرن فيوتشر المصري في تصريحات تلفزيونية: "لو كنت على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، وطلب صلاح السفر للعلاج في إنجلترا فسأوافق، لكن لن أعيده مرة أخرى للمنتخب".

وأضاف الهداف التاريخي لمنتخب مصر والمتوج بكأس إفريقيا ثلاث مرات أعوام 1986 و1998 و2006: "إصابة الشد في العضلة الخلفية لا تحتاج الإمكانيات الطبية الكبيرة للعلاج. من الممكن أن تكون هناك عمليات استشفائية، أو الاستعانة بأحد أطباء ليفربول في كوت ديفوار".

وتابع: "تواجد صلاح كان ضروريا مع منتخب مصر لأنه يؤثر على اللاعبين بشكل إيجابي كقائد للفريق، وإذا كنت مدربا للفراعنة لسألته.. هل تريد الرحيل والعودة لإنجلترا؟ إذا أجاب بالموافقة سأقول له استمر هناك. فلدينا لاعبون كبار أيضا".

وشدد أن صلاح من أفضل اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات في الملاعب الأوروبية "لكن منتخب مصر خط أحمر".

وأتم حسام حسن تصريحاته: "لو كنت مدربا للمنتخب لن يعود صلاح حتى إذا كنت سأخوض النهائي وسنخسره في غيابه".

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر وغانا ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، وعلى إثرها سيغيب قرابة 7-10 أيام، وهو ما أعلنه الجهاز الطبي لمنتخب مصر.

وقرر صلاح السفر إلى إنجلترا لتلقي العلاج من قبل الطاقم الطبي لفريقه ليفربول على أن يعود للحاق بمنتخب مصر في حال بلوغه نصف نهائي كأس إفريقيا.





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