دولية دبي للسلة تعلن عن بطل النسخة الـ 33 غداً

تختتم غداً النسخة 33 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وشهدت مشاركة قياسية 12 فريقاً بينها منتخبا الإمارات وتونس، بالإضافة إلى أندية النصر الإماراتي، وبيروت والحكمة والرياضي وهومنتمن اللبنانيين، وأهلي طرابلس وأهلي بنغازي الليبيين، وسلا المغربي، والوحدة السوري، وسترونج جروب الفلبيني.

ويحمل الرياضي اللبناني حامل لقب النسخة الماضية، الرقم القياسي في الألقاب «8 بطولات»، وتمكن من التأهل للمربع الذهبي مع كل من مواطنه اللبناني بيروت وأهلي طرابلس الليبي وسترونج الفلبيني، وشهدت البطولة مشاركة نخبة من النجوم العرب وآسيا وأساطير كرة السلة الأمريكية في مقدمتهم دوايت هاورد لاعب لوس أنجليس ليكرز الفائز بميداليات ذهبية أولمبية وعالمية عدة ومواطناه اندريه روبنسون وماكنزي.

وأقيمت البطولة في مرحلتها الأولى بنظام الدوري من مجموعتين وتأهل 4 فرق من كل مجموعة لخوض مرحلة خروج الخاسر، بوصول الأربعة الكبار للمربع الذهبي يكون كل منهم خاض 8 مباريات، منها 5 مباريات في دوري المجموعات، ويلعب كل منهم مباراته الثامنة في اليوم الختامي الذي يشتمل على المباراة الأولى لتحديد المركزين الثالث والرابع ثم مباراة الكأس، وبلغ العدد 38 مباراة في البطولة أقيمت على مدار 10 أيام.

القرقاوي يحتفل بالضيوف

أقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة ورئيس اللجنة العليا للبطولة، احتفالاً خاصاً بضيوف النسخة 33 في مأدبة غداء بمزرعته في الخوانيج بدبي ظهر أمس السبت، وتم خلال الحفل تكريم الوفود المشاركة والرعاة والمنظمين والضيوف بحضور أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر حفل التكريم أدميرال رئيس الاتحاد التركي والأوروبي السابق وعلي البنزرتي رئيس الاتحاد التونسي وتم تبادل الدروع بين اللواء «م» إسماعيل القرقاوي ورؤساء الوفود المشاركة.

وعبر رؤساء الوفد عن سعادتهم بالمشاركة في بطولة دبي الدولية التي تمثل لمعظم فرق المنطقة استحقاقاً مهماً كل عام وضمن الأجندة التقليدية لهم كل عام، لا سيما والتنافس فيها قوي بفضل المستوى المتقارب ومشاركة عدد مميز من اللاعبين والمحترفين من مختلف أنحاء العالم.

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