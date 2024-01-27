وصفوه بأنه مجرد دجال.. إيلون ماسك يخسر 82 مليار دولار في غمضة عين

تراجع سهم تسلا أكثر من 12% الخميس بعد أن أخفقت الشركة في تحقيق توقعات الربح والإيرادات من قبل المحللين في الربع الرابع، مع التراجع في معدل مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام.

وأدى تراجع قيمة الأسهم في البورصة إلى خسارة 82 مليار دولار من قيمة السوق لتسلا، هو أسوأ أداء في يوم واحد لأسهم الشركة العملاقة في مجال السيارات الكهربائية، التي يمتلكها إيلون ماسك منذ الهبوط البالغ 21% في سبتمبر 2020، والذي كان مدعوماً بانهيار الكثير من أسهم الشركات جراء جائحة كورونا وقتها.



وقال دان آيفز، المحلل في شركة

«ويد بوش سيكيوريتيز» والذي يعتبر أحد مؤيدي تسلا ومالكها إيلون ماسك، إن إعلان تسلا للأرباح ترك وول ستريت بـ "إجابات قليلة والكثير من الأسئلة والإحباط مرة أخرى".

وكان المستثمرون يتطلعون إلى تفاصيل حول انخفاض الهوامش الربحية وسلسلة تخفيضات أسعار السيارات الكهربائية التي انتهجتها تسلا مؤخراً، ولكن بدلاً من ذلك حصلوا على نسخة "مهتزة" من إيلون ماسك الذي كان يحاول تشتيت الانتباه بالتركيز على إنتاج السيارات الكهربائية من الجيل التالي، وكذلك الاستثمارات في التحكم الكامل بالقيادة والذكاء الاصطناعي.

وكتب آيفز، قائلاً: "كنا على خطأ تماما في توقع رد فعل ماسك وفريقه، اعتقدنا أنهم سيقفوا كالناضجين في الغرفة ليقدموا نظرة استراتيجية ومالية حول التخفيضات الجارية للأسعار وهيكل التكلفة والطلب المتقلب، بدلاً من ذلك حصلنا على رؤية طفولية مستهترة، لم تعط أي أجوبة، وتركت العديد من التساؤلات، زادت من الشكوك حول مستقبل الشركة".

وكشفت تسلا عن إيرادات الربع الرابع بقيمة 25.17 مليار دولار يوم الأربعاء، وهي أقل بكثير من تقديرات وول ستريت، في الوقت نفسه، انخفضت هوامش الربح الإجمالي للشركة، بسبب التخفيضات المتكررة في أسعار السيارات الكهربائية، إلى 17.6%، مقارنة بـ23.8% في نفس الفترة من العام الماضي، ومع توقعات لنمو "أقل بشكل ملحوظ" في مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، كانت تلك "مرارة ابتلعها المستثمرين في تسلا"، بحسب آيفز.

وحذرت تسلا خلال المكالمة الأخيرة للإعلان عن الربح، تلك المكالمة التي تسببت في تهاوي سعر السهم بالبورصة، من أنها عالقة "بين مرحلتي نمو رئيسيتين" حيث تطور سيارات كهربائية جديدة وتكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة وعروض الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وهو ما اعتبره المستثمرون هروباً من الواقع، وعدم اعتراف بالأزمة.

في هذا السياق، قال ماسك إنه "من المحتمل جدا" أن تطلق تسلا سيارتها الكهربائية منخفضة التكلفة بقيمة 25،000 دولار في وقت متأخر من عام 2025، لكنه قدم "تعليقات سطحية بشكل نسبي" حول روبوته البشري الجديد، أوبتيموس، واختبار بيتا للقيادة الذاتية الكاملة، وفقًا لتقرير للمحلل آدم جوناس من مورغان ستانلي.

وقال جوردون جونسون، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة

«جي إل ريسيرشيز»، في مذكرة الخميس إن أرقام تسلا للربع الرابع تظهر أنها مجرد "شركة سيارات تعاني"، وليس العملاق الناشئ في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة الخضراء الذي يروج له أنصارها".

وأعطى جونسون تقييما متوقعاً انخفاض سعر "بيع" سهم تسلا إلى 23.53 دولارًا لتسلا، الذي يمثل انخفاضًا محتملاً بنسبة 87%، وقال جونسون إن ماسك ليس إلا "أبرز دجال في العالم لبيع السيارات المستعملة".



