بعد إعلانه الرحيل عن ليفربول..5 وجهات محتملة ليورغن كلوب



صدم الألماني يورغن كلوب عالم كرة القدم بعد إعلانه بشكل مفاجئ أمس الجمعة أنه سيترك منصبه كمدرب لفريق ليفربول في نهاية الموسم الحالي أي قبل عام من نهاية عقده.

ومن المقرر أن يبتعد المدرب البالغ من العمر 56 عاما عن واحدة من أفضل قصص النجاح الإداري في جيله، وعلى الرغم من أنه قد يكون حريصا على أخذ استراحة قصيرة لإعادة شحن طاقته، إلا أن العروض ستنهال عليه للعودة إلى التدريب والعمل في أقرب وقت ممكن.

وكشف موقع "90min" وفقاً لروسيا اليوم عن خمس وجهات محتملة لكلوب الذي سيغادر ليفربول بعد ثماني سنوات قضاها في ملعب "أنفيلد" وحقق خلالها كل الألقاب الممكنة مع "الريدز".

1- برشلونة

بعد أن تألق معه كلاعب، عاد تشافي إلى برشلونة في العام 2021 كمدرب، وقاده في الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الإسباني وساهم في استقرار الفريق لبعض الوقت.

ولكن الضغط عاد مرة أخرى بعد أن خطا برشلونة خطوة كبيرة إلى الوراء هذا الموسم، وإذا فشل لاعب خط الوسط السابق في تغيير الأمور بحلول نهاية الموسم الحالي، فقد لا يتمكن مسؤولو النادي الكتالوني من تبرير إبقائه، وعند هذه النقطة قد توجه إدارة "البارسا" بوصلتها نحو كلوب لانتشال الفريق وإعادته للقمة مجددا.

2- بايرن ميونخ

يواجه بايرن ميونخ الذي سيطر على مسابقة الدوري الألماني في العقد الأخير، خطر فقدان لقبه في "البوندسليغا" هذا الموسم حيث يتخلف بفارق أربع نقاط عن غريمه باير ليفركوزن المتصدر.

إن الفشل في الفوز بالدوري الألماني هو بمثابة "كارثة" بالنسبة لبايرن ميونخ وسيؤدي هذا السيناريو في حال حدوثه إلى إقالة المدرب توماس توخيل من منصبه.

وسيكون كلوب أبرز المرشحين لقيادة البايرن في حال إقالة مواطنه توخيل.

3- بوروسيا دورتموند

العودة إلى ألمانيا قد تروق لكلوب، ولكن من الصعب رؤيته "يخون" جذوره في بوروسيا دورتموند من خلال الانضمام إلى منافسه بايرن.

وأشرف كلوب على تدريب دورتموند بين العامين 2008 و2015 وحقق معه نجاحات مبهرة قبل أن ينتقل لتدريب ليفربول.

ويستمر عقد المدرب إدين ترزيتش مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2025، لكن من المؤكد أن مسؤولي النادي سيميلون إلى إجراء تغيير مبكر وإعادة ابنهم المفضل إلى بيته في حال رغب كلوب بذلك.

4- ريال مدريد

ريال مدريد متشبث بمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لقد أوضحت إدارة الفريق الملكي ذلك عندما منحته عقدا جديدا طويل الأجل قبل بضعة أسابيع فقط.

ولكن مع تراجع ريال مدريد خلف جيرونا في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فإن منصب المدرب الإيطالي بعيد عن أن يكون آمنا.

وقد يؤدي الفشل في الفوز بالدوري أو دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى تحول انتباه ريال مدريد إلى كلوب لاسيما وأن الفريق الملكي قد ودع مسابقة كأس إسبانيا مبكرا على يد جاره أتلتيكو مدريد.

5- منتخب ألمانيا

أمضى منتخب ألمانيا سنوات في ملاحقة كلوب بشكل علني لتدريبه، واعترف كلوب بنفسه في وقت سابق بأنه سيتشرف على قيادة منتخب بلاده في وقت ما وربما قد حان هذا الوقت أخيرا.

وسيغادر كلوب منصبه في ليفربول مع انتهاء عقد جوليان ناغيلسمان على رأس الإدارة الفنية لمنتخب ألمانيا بعد نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا الصيف المقبل.

ويمكن لكلوب من خلال تدريب ألمانيا الابتعاد عن كثافة العمل كما هو الحال في الأندية.

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