تضرر سفينة بريطانية بعد هجوم في خليج عدن



قالت السلطات إن الطاقم على متن ناقلة ترفع علم جزر مارشال، أصيبت بصاروخ أطلقه الحوثيون، أخمدوا حريقًا استمر لساعات على متن السفينة المنكوبة يوم السبت بسبب الهجوم.

وزاد الهجوم على السفينة مارلين لواندا من تعقيد أزمة البحر الأحمر وكانت الناقلة تحمل مادة نافتا منتجة في روسيا، وهو زيت قابل للاشتعال، مما أدى إلى جر موسكو إلى مزيد من الصراع الذي ألقت باللوم فيه حتى الآن على الولايات المتحدة.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في وقت مبكر السبت، إن قوات أمريكية نفذت ضربة ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن كان يستهدف البحر الأحمر وكان جاهزًا للانطلاق.

جاء هذا الهجوم بعد أن اضطرت المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني، وهي مدمرة من طراز أرلي بيرك، إلى إسقاط صاروخ حوثي كان يستهدفها.

وقالت شركة ترافيغورا التجارية ومقرها سنغافورة إن السفينة مارلين لواندا احترقت لساعات حتى تم إخمادها يوم السبت.

وأضافت أن طاقمها المؤلف من 25 مواطنا هنديا وسريلانكيين اثنين ما زالوا يحاولون مكافحة الحريق الناجم عن الهجوم الصاروخي. وأضافت أنه لم يصب أحد بأذى جراء الانفجار.

وقالت ترافيغورا: "يسعدنا أن نؤكد أن جميع أفراد الطاقم على متن السفينة مارلين لواندا بخير وأن الحريق في خزان الشحن تم إخماده بالكامل ... السفينة تبحر الآن نحو ميناء آمن".

قالت البحرية الهندية إن مدمرة الصواريخ الموجهة آي إن إس فيساخاباتنام كانت تساعد طاقم السفينة مارلين لواندا في مكافحة الحريق. ونشرت صورا تظهر الحريق لا يزال مشتعلا يوم السبت، ومن المحتمل أن يكون مدفوعا بالنافتا الموجودة على متن السفينة.

قالت الشركة إن السفينة، التي تديرها شركة بريطانية، تحمل النافتا الروسية ومتجهة إلى سنغافورة. ووصفت النفط القابل للاشتعال بأنه تم شراؤه بأقل من الحدود القصوى للأسعار التي حددتها عقوبات مجموعة السبع المفروضة على روسيا بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا. لم يتضح الأثر البيئي الذي أحدثه الهجوم.

تبنى المتحدث العسكري للحوثيين، العميد يحيى سريع، الهجوم على السفينة مارلين لواندا في بيان مسجل في وقت متأخر الجمعة، ووصفها بأنها "سفينة نفط بريطانية". وأصر على أن مثل هذه الهجمات ستستمر.

منذ نوفمبر/تشرين ثان، استهدف المتمردون بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة ضد حماس. لكنهم استهدفوا في كثير من الأحيان السفن ذات الروابط الضعيفة أو غير الواضحة مع إسرائيل، مما يعرض الشحن للخطر في طريق رئيسي للتجارة العالمية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

منذ بدء الحملة الجوية، يقول المتمردون الآن إنهم سيستهدفون السفن الأمريكية والبريطانية أيضًا. يوم الأربعاء، تعرضت سفينتان ترفعان العلم الأمريكي تحملان بضائع لوزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية لهجوم من قبل الحوثيين، مما أجبر سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية مرافقة على إسقاط بعض المقذوفات.

دعت الصين، التي تعتمد على التجارة البحرية عبر المنطقة، إلى الهدوء. سعت الولايات المتحدة إلى إقناع الصين بالضغط على إيران، حيث لا تزال بيجين مشتريًا رئيسيًا للنفط الإيراني الخاضع لعقوبات غربية.

لكن روسيا أدانت حتى الآن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتنفيذهما ضربات استهدفت الحوثيين، بينما التقت أيضًا بالجماعة المتمردة في موسكو في الأيام الأخيرة.

قال قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط لوكالة الأسوشيتدبرس يوم الاثنين إن هجمات الحوثيين كانت الأسوأ منذ ما يسمى بحرب الناقلات في الثمانينيات. بلغت ذروتها في معركة بحرية استمرت يومًا واحدًا بين واشنطن وطهران، وشهدت أيضًا قيام البحرية الأمريكية بإسقاط طائرة ركاب إيرانية عن طريق الخطأ، مما أسفر عن مقتل 290 شخصًا في عام 1988.

في الوقت نفسه، أبلغت السلطات يوم السبت عن حادثة منفصلة أبلغت فيها سفينة في بحر العرب عن رؤية أشخاص مسلحين ببنادق هجومية وقذائف صاروخية قبالة سفينتهم.

قالت وكالة العمليات التجارية البريطانية التابعة للجيش البريطاني: "اقتربت مركبة صغيرة على مسافة 300 متر (حوالي 985 قدمًا)". وأضافت أن "الفريق الأمني الموجود على متن المركب أطلق طلقات تحذيرية وبعد تبادل إطلاق النار، تراجع المركب الصغير بعد ذلك".

وأضافت أن جميع من كانوا على متنها بخير. ووصفت شركة الأمن الخاصة أمبري الحادث بأنه يتعلق بقارب صغير "على الطراز الصومالي" مدعوم بسفينة أم أكبر. مع تصاعد هجمات الحوثيين، كانت هناك زيادة في نشاط القراصنة الصوماليين المشتبه بهم أيضًا.





ونشرت البحرية الهندية، السبت، صورا للسفينة البريطانية التي اندلعت فيها النيران بعد تعرضها لهجوم في خليج عدن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إنهما تلقتا تقارير تفيد بتعرض سفينة للإصابة في البحر الأحمر قرب عدن اليمنية، واندلاع حريق على متنها، الجمعة وفق سكاي نيوز.

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