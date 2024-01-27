طقس الإمارات غداً.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحياناً، يصبح غائما وقد يتخللها بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:01 والمد الثاني عند الساعة 04:28 .. والجزر الأول عند الساعة 07:59 والجزر الثاني عند الساعة 21:27.

في بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب بعد الظهر.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والمد الثاني عند الساعة 00:01 والجزر الأول عند الساعة 17:22 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 21 80 30

دبي 27 22 75 30

الشارقة 26 19 80 25

عجمان 27 22 75 35

أم القيوين 27 19 85 40

رأس الخيمة 27 20 75 35

الفجيرة 24 19 80 35

العـين 25 22 75 25

ليوا 26 21 75 25

الرويس 28 21 80 30

السلع 28 20 80 30

دلـمـا 25 21 80 40

طنب الكبرى 24 20 75 45

طنب الصغرى 24 20 75 45

أبو موسى 24 20 75 45.

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