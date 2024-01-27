أرباح البنوك العُمانية تسجل نموا بنسبة 18.6 بالمائة عام 2023



حققت البنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط خلال عام 2023 أرباحا بلغت 453.5 مليون ريال عُماني مقابل 382.3 مليون ريال عُماني في عام 2022 مسجلة نموًّا بنسبة 18.6 بالمائة.

وحسب وكالة الأنباء العمانية“العمانية” فقد استفاد القطاع المصرفي خلال العام الماضي من العديد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، وارتفاع النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وحجم الاستثمارات وزيادة الإيرادات الحكومية وارتفاع الإنفاق الحكومي الذي أسهم في انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأظهرت النتائج المالية الأولية صعود أرباح جميع البنوك السبعة المدرجة في البورصة؛ فقد سجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند 212.4 مليون ريال عُماني مقابل 200.7 مليون ريال عُماني في عام 2022، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بـ 70.3 مليون ريال عُماني مقابل 34.9 مليون ريال عُماني في عام 2022، وحل البنك الوطني العُماني في المرتبة الثالثة بـ 58 مليون ريال عُماني مسجلًا صعودًا بنسبة 20.3 بالمائة عن الأرباح الصافية المسجلة في عام 2022 والبالغة 48.2 مليون ريال عُماني.

وصعدت أصول البنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي إلى 38.8 مليار ريال عُماني مقابل 33.7 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2022م مسجلة نموًّا بنسبة 14.9 بالمائة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز