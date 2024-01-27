Saturday, 27 January 2024 05:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«بن دري» يهزم بهنسالي ويلحق بصدارة «دولية الإمارات للبولو»

1/27/2024 9:18:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فريق بن دري بولو على فريق بهنسالي بولو بنتيجة 9 - 7.5 في الأسبوع الثاني ببطولة الإمارات الدولية للبولو الـ 23 التي ينظمها نادي غنتوت بملاعبه برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، لينضم لفرق صدارة الترتيب العام بجانب غنتوت بولو وأبوظبي بولو برصيد 4 نقاط لكل منهما من انتصارين وبقي فريق بهنسالي بولو من دون رصيد كحال فريقي AM ولامار بولو.

وتمكن فريق بن دري بولو من تحقيق فوزه الثاني على التوالي بقيادة راشد وخالد بن دري برصيد هدف لكل منهما، بينما أضاف استيبان بانيلو 5 أهداف وكين هول هدفين، وأدار المباراة الطاقم الأرجنتيني المكون من بيتر رأيت وماتياس وجاسون ديكسون.وتقام البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة مجموعة جنة للفنادق والمنتجعات، وغنتوت لتجهيزات الفروسية، ونادي تراث الإمارات، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو.

ويشهد ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت اليوم لقاء غنتوت بولو مع «AM بولو» بالأسبوع الثالث، ويلعب غداً أبوظبي بولو مع بهنسالي بولو، فيما يلعب بن دري بولو مع لامار بولو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN27012024000110011019ID1107775413

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث