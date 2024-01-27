«بن دري» يهزم بهنسالي ويلحق بصدارة «دولية الإمارات للبولو»

فاز فريق بن دري بولو على فريق بهنسالي بولو بنتيجة 9 - 7.5 في الأسبوع الثاني ببطولة الإمارات الدولية للبولو الـ 23 التي ينظمها نادي غنتوت بملاعبه برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، لينضم لفرق صدارة الترتيب العام بجانب غنتوت بولو وأبوظبي بولو برصيد 4 نقاط لكل منهما من انتصارين وبقي فريق بهنسالي بولو من دون رصيد كحال فريقي AM ولامار بولو.

وتمكن فريق بن دري بولو من تحقيق فوزه الثاني على التوالي بقيادة راشد وخالد بن دري برصيد هدف لكل منهما، بينما أضاف استيبان بانيلو 5 أهداف وكين هول هدفين، وأدار المباراة الطاقم الأرجنتيني المكون من بيتر رأيت وماتياس وجاسون ديكسون.وتقام البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة مجموعة جنة للفنادق والمنتجعات، وغنتوت لتجهيزات الفروسية، ونادي تراث الإمارات، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو.

ويشهد ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت اليوم لقاء غنتوت بولو مع «AM بولو» بالأسبوع الثالث، ويلعب غداً أبوظبي بولو مع بهنسالي بولو، فيما يلعب بن دري بولو مع لامار بولو.

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