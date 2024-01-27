«بن دري» يهزم بهنسالي ويلحق بصدارة «دولية الإمارات للبولو»

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز فريق بن دري بولو على فريق بهنسالي بولو بنتيجة 9 - 7.5 في الأسبوع الثاني ببطولة الإمارات الدولية للبولو الـ 23 التي ينظمها نادي غنتوت بملاعبه برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، لينضم لفرق صدارة الترتيب العام بجانب غنتوت بولو وأبوظبي بولو برصيد 4 نقاط لكل منهما من انتصارين وبقي فريق بهنسالي بولو من دون رصيد كحال فريقي AM ولامار بولو.
وتمكن فريق بن دري بولو من تحقيق فوزه الثاني على التوالي بقيادة راشد وخالد بن دري برصيد هدف لكل منهما، بينما أضاف استيبان بانيلو 5 أهداف وكين هول هدفين، وأدار المباراة الطاقم الأرجنتيني المكون من بيتر رأيت وماتياس وجاسون ديكسون.وتقام البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة مجموعة جنة للفنادق والمنتجعات، وغنتوت لتجهيزات الفروسية، ونادي تراث الإمارات، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو.
ويشهد ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت اليوم لقاء غنتوت بولو مع «AM بولو» بالأسبوع الثالث، ويلعب غداً أبوظبي بولو مع بهنسالي بولو، فيما يلعب بن دري بولو مع لامار بولو.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN27012024000110011019ID1107775413
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.