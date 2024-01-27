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اتحاد الغولف يستهدف 500 من طلبة المدارس في 2024

1/27/2024 9:18:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحاد الإمارات للغولف، ومؤسسة مدارس الإمارات، عن إدراج برنامج «صقور المستقبل» الخاص باكتشاف المواهب الناشئة، في المناهج الرياضية والتربية البدنية، في 20 مدرسة على نطاق الدولة، على مدار الأسابيع المقبلة. وتهدف اتفاقية التعاون، إلى أن يتولى اتحاد اللعبة وعبر مدربين مختصين ومعتمدين لدى الاتحاد، تنظيم 150 حصة تدريبية وفق أعلى المعايير، تستهدف 500 من طلبة المدارس.

دعوة

وتأكيداً على التزامه ببرنامجه الرائد «صقور المستقبل» الذي يدخل موسمه الثاني على التوالي، وجه اتحاد اللعبة، دعوة لطلبة المدارس من المنتسبين لبرنامجه من المواهب الناشئة، للانضمام إلى فعاليات جولة «موانئ دبي العالمية» التي تقام على ملاعب نادي الحمراء في رأس الخيمة، والتعرض لدورات تدريبية تحت إشراف أسطورة الغولف بادريج هارينجتون، بجانب كافا كابريرا بيلو المقيم في الإمارات.

وتأتي الاتفاقية الجديدة، في إطار الاستراتيجية الواعدة لاتحاد الغولف وبرنامجه صقور المستقبل«، الهادف على المنظور البعيد لزيادة انتشار اللعبة وأعداد اللاعبين الممارسين لها، من حيث الكم والنوع، سواء للمواطنين أو المقيمين على حدٍ سواء.

فرص

كما تأتي اتفاقية التعاون الجديدة، استكمالاً لبرنامج«Unleash Your Drive» الذي تم اعتماده في خمس مدارس في أبوظبي، وهدف إلى خلق فرص للأطفال لتجربة لعبة الغولف خلال حصصها الدراسية في التربية البدنية، عبر تزويد أعضاء الهيئة التدريسية في تلك المدارس بالمعدات ودليل وبرامج التربية البدنية وأساسيات لعبة الغولف، في مبادرة تحظى بدعم «R&A» الجهة المشرعة والمنظمة لبطولات الغولف العالمي، في خطوات أولى تهدف تكوين مزيد من لاعبي الغولف من المواهب الواعدة، وتنمية مجتمع الغولف داخل الدولة.

تطور

وتسفر نتائج هذه الاتفاقيات، في منح المواهب الناشئة التي تزخر بها المدارس، التقدم بثبات نحو تطوير الموهبة وفتح الطريق أمامهم للانتساب وممارسة اللعبة في أندية الغولف بالدولة، ومواصلة رحلتهم بالاستمتاع في تكوين صداقات جنباً إلى جنب من تحويل هذه المواهب إلى مشروع أبطال مستقبل.

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