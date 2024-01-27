170 متسابقاً في 4 بطولات حديثة بمهرجان أبوظبي البحري

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم 4 بطولات لرياضات بحرية حديثة ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، الذي ينظمه النادي برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي. وتشهد الفعاليات مشاركة 170 متسابقاً، وتجرى المنافسات على مياه كورنيش العاصمة أبوظبي.

ويشارك في بطولة الإبحار الشراعي لفئتي «الأوبتيميست» و«الإلكا» أكثر من 70 بحاراً، وفي تحدي سباق التجديف الحديث أكثر من 60 متسابقاً، كما تقام الجولة الأولى من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية بمشاركة 30 متسابقاً، إلى جانب سباق الكاياك لأصحاب الهمم بمشاركة 16 متسابقاً.

وتتضمن فعاليات المهرجان البحري الذي يختتم في 4 فبراير المقبل، 15 بطولة وسباقاً بحرياً تراثياً وحديثاً، ويستهدف جذب 6 آلاف مشارك، إلى جانب قرية تراثية متعددة الأنشطة، تنقل تراث الإمارات في الماضي بكل تفاصيله إلى الجماهير.

وتوجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي على رعايته لمهرجان أبوظبي البحري، ودعمه واهتمامه بكل الأنشطة والفعاليات والبطولات التي ينظمها ويستضيفها النادي، ما كان له الأثر الكبير في تطور الرياضات البحرية التراثية والتقليدية، والحديثة، والنقلة النوعية التي تشهدها الرياضات البحرية بكل تخصصاتها وفئاتها.

وقال: مهرجان أبوظبي البحري يشتمل على برنامج متكامل يلبي تطلعات محبي الرياضات البحرية التراثية التقليدية، والحديثة، ما يجعله ساحة واسعة تستقطب أصحاب الطموحات الكبيرة لخوض التحدي في البطولات.

وأوضح أن تنظيم 4 بطولات لرياضات حديثة في يوم واحد يؤكد الكفاءة العالية التي يتمتع بها فريق العمل في النادي، باحترافية عالية.

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