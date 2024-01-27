فارس لاتفيا «كريستابس» يتصدر بطولة الشارقة كأس الأمم لقفز الحواجز



تواصلت في يومها الثاني على الميادين الداخلية والخارجية بمركز الشارقة للفروسية، أول من أمس، منافسات بطولة الشارقة كأس الأمم لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم 2024، في الوقت ذاته الذي تواصلت فيه منافسات بطولة دولية القفز من فئة النجمة الواحدة، وخيول القفز الصغيرة، وتأهيلية المراحل السنية لدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وأحرز فارس لاتفيا كريستابس نيرتنكس بصحبة الجواد «بلاديوم كيه جيه في» الفوز بجائزة المركز الأول في منافسة بطولة لونجين من العيار الثقيل، فئة الأربع نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة، وجرى تصميم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم على أرضية الميدان الخارجي. وجاء الفوز من نصيب الفارس كريستابس نيرتنكس، مع جواده «بلاديوم»، وتمكن من إكمال الجولة في الزمن الأفضل وبلغ 56.01 ثانية، قام بتتويج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وبرعاية مصرف الشارقة الإسلامي، أقيمت منافسة من جولة واحدة من فئة النجمة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم على أرضية ميدان الصالة المغطاة، وتنافس فيها 112 فارساً، ونجح منهم 32 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، والقفزة الأقوى عند خط النهاية نفذها الفارس السوري الناشئ ليث غريب مع الفرس «غوود لاك»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 49.71 ثانية، قام بتتويج الفائزين جميل علي بشر، الأمين العام لاتحاد الفروسية والهجن اليمني.

فازت الفرس «إيمدج دو كوكيري» (6 سنوات)، بقيادة الفارسة البريطانية كاتي سبيلر، في ثاني المنافسات التأهيلية لخيول القفز الصغيرة، منافسة الشراع بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم للخيول عمر 6 سنوات، و130 سم لعمر 7 سنوات، وتنافس فيها 48 خيلاً، و20 منها صعدت إلى التمايز،

ونجحت 8 خيول في إكمال التمايز دون خطأ، وتوّجت بالصدارة الفرس «إيمدج» بعد أن أكملت جولة التمايز في زمن بلغ 36.56 ثانية، توّج الفائزين عن إسطبلات الشراع الطبيب فرانشيسكو بوقليزي.

كما كسب فارسنا علي حسين النويس مع الفرس «سيلين» صدارة منافسة تجميع النقاط بـ «الجوكر» من فئة النجمة الواحدة، برعاية سنشرو، وبمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، وارتفاع الحاجز «الجوكر» 130 سم، وتنافس فيها 80 فارساً وفارسة، نجح منهم 37 فارساً في تجميع كامل النقاط مع «الجوكر» «65 نقطة»، والفارس النويس جمعها في زمن بلغ 45.35 ثانية، توّج الفائزين محمد رشمي عن سنشرو راعي منافسة «الجوكر».

وفي فئة الأربع نجوم، برعاية كفالور، تنافس 64 فارساً وفارسة على ميدان الصالة المغطاة، وعبر الجولة 18 فارساً دون خطأ، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس الأوزبكستاني بيكزود كوربانوف، المشارك رقم (47) بصحبة الجواد «سانتوس هيبيكا» وأكمل الجولة في زمن بلغ 55.49 ثانية، قام بتتويج الفائزين عبد الله حميد المهيري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية، مالك شركة الكحيل.

وحافظ الفارس العراقي حمزة الدليمي على مركز الصدارة في المنافسة التأهيلية لفئة الفرسان الأشبال بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وفي منافسة نهائي الأشبال برعاية سنشرو، بمواصفات الجولة مع تمايز، تنافس 14 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة الرئيسة دون خطأ 5 فرسان، تجدد بينهم التنافس في جولة التمايز وأكملها دون خطأ فارسان، أولهما الفارس الشبل العراقي حمزة الدليمي مع الفرس «لافلي فاين» وأكمل معها التمايز في زمن بلغ 35.97 ثانية، توّج الفرسان الفائزين محمد رشمي عن سنشرو راعي منافسة نهائي فئة الفرسان الأشبال.

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