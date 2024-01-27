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زيدان يحسم موقفه من تدريب منتخب الجزائر

1/27/2024 9:18:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حسم أسطورة الكرة الفرنسية والمدير الفني السابق لريال مدريد زين الدين زيدان، موقفه من تدريب منتخب الجزائر خلفا لجمال بلماضي.

وأعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي الأربعاء الماضي، رحيل بلماضي عن المنتخب الأول عقب الخروج المفاجئ من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وفقاً لروسيا اليوم، فمباشرة بعد الإعلان عن رحيل بلماضي، بدأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم البحث بشكل حثيث عن مدرب جديد، وكان الفرنسي هيرفي رينارد، والبوسني وحيد خليلوزيتش ومدربون آخرون (بيتكوفيتش، سامباولي...) من بين الأسماء التي درسها مسؤولو الكرة في الجزائر للإشراف على "محاربي الصحراء".

ولكن بحسب "ليكيب" دائما، فإن الرجل القوي الجديد في الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، فكر على الفور في زين الدين زيدان (51 عاما)، الذي تعود جذوره للجزائر.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن زيدان أبدى سعادة كبيرة بترشيحه لتدريب منتخب بلد والديه، لكنه رفض العرض الجزائري.

ولفتت أيضا إلى أن زيدان الذي لم يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد في 2021، رفض عرضين آخرين لتدريب البرازيل، والولايات المتحدة، ولا يزال يحلم بقيادة منتخب فرنسا.

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