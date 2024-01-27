حضور بارز للإمارات في المنتدى المالي الآسيوي وسط مشاركة عربية واسعة



شهدت فعاليات النسخة الـ 17 من المنتدى المالي الآسيوي، مشاركة عربية واسعة وسط حضور بارز لدولة الإمارات للمساهمة في توطيد العلاقات المالية العالمية وتعزيز الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي.

وشارك في المنتدى المالي الآسيوي من الإمارات كل من دبي والشارقة ممثلة في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" ومجموعة "المشرق" وذلك ضمن منطقة الاستثمار العالمي بهدف استكشاف القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال من جميع أرجاء القارة الآسيوية والعالم.

وشملت المشاركات العربية في المنتدى المالي الآسيوي أيضاً كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر وجمهورية مصر العربية، لمناقشة آخر التطورات والاتجاهات التي ترسم معالم الأسواق الآسيوية وآفاق الاقتصاد العالمي.

وقال وزراء ومسؤولون حكوميون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركتهم في فعاليات المنتدى، الذي عقد في هونغ كونغ، إن المنتدى شكل منصة مهمة لاستعراض أبرز القضايا المالية والاقتصادية على الخريطة العالمية ومناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأشاروا إلى أن المنتدى المالي الآسيوي يعتبر من أبرز الفعاليات في القطاع المالي على مستوى العالم حيث جمع نخبة من المختصين من القطاعات كافة للتباحث وتبادل الخبرات وتوحيد وجهات النظر بشأن الأنظمة المالية والاستثمارية لتحقيق الاستدامة والاستقرار الماليين لمختلف دول العالم.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن مشاركة الوزارة في المنتدى تعد فرصة لتوطيد العلاقات المالية على المستوى العالمي والمساهمة في الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي، فضلاً عن كونه منصة لمواصلة الارتقاء بمناقشاتنا مع الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن الوزارة استعرضت خلال المنتدى مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي بعدما حققت دولة الإمارات تقدماً نوعياً في تقليص الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي عالمي تدفعه المعرفة والابتكارات، بالإضافة إلى تجربة الدولة في التمويل المستدام، وأيضاً جهودها لتوسيع قاعدة الإيرادات عن طريق فرض ضريبة الشركات على أرباح الأعمال اعتباراً من يونيو 2023.

وأكد الخوري أن مشاركة الدولة في هذه الفعاليات الدولية توفر فرصة لإبراز منجزاتها المتميزة، كما يجسّد حضورنا في تلك الفعاليات الدور الذي يمكن لدولة الإمارات تأديته في تشكيل ملامح أولويات السياسات والحوارات العالمية.

من جانبه، قال معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إنه طرح خلال مشاركته في المنتدى الرؤية المصرية للآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية على الاقتصادات الناشئة ومقترحات التعامل معها.

وأشار إلى أن فعاليات المنتدى سلطت الضوء على أهم القضايا الاقتصادية، ومن بينها آفاق الاقتصاد العالمي، وأبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية، والاقتصاد الأخضر، وتحديات وفرص الاستثمار، وتبادل المشاركون وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والمالية.

وقالت معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن المنتدى يعد من أكبر المنتديات المالية على مستوى العالم، وسط مشاركة عدد كبير من بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في المنتدى مهمة لاستعراض آخر تطورات الاقتصاد المصري والتعرف على آراء المتخصصين حول اتجاهات الاقتصاد العالمي.

وذكرت أن العالم يمر بفترة استثنائية في ظل الأزمات المتتالية بدءاً من جائحة "كوفيد – 19" مروراً بأزمات المناخ، وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن المشاركة في هذه المنتديات تساهم في تعزيز الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي.

وأكدت أن الوقت الحالي يحتاج إلى تكاتف وتعاون الدول والمؤسسات المالية والدولية والقطاع الخاص للاتفاق على رؤي واحدة للخروج من هذه الأزمات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بشكل أساسي، خصوصاً بالنسبة للدول النامية والناشئة.

في سياق متصل، شارك سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية في قطر بالمنتدى المالي الآسيوي، في جلسة نقاشية بعنوان "رسم الطريق لمستقبل أفضل"، تمت خلالها مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها التنمية المستدامة والصعوبات المصاحبة لتحقيقها والشراكات العالمية وتأثير الأوضاع السياسية على تطويرها، بالإضافة إلى دور المجتمع المالي الدولي في تعزيز التنمية المستدامة.

وأكد الكواري في كلمته خلال المنتدى أهمية التنمية المستدامة والاستراتيجية الفعالة لتحقيقها من خلال تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء، مشيراً إلى الاستثمار بكثافة بالطاقة المتجددة في قطر، ضمن رؤيتنا الوطنية 2030، مع البحث عن طرق يمكننا من خلالها المساهمة في تمويل المناخ في الخارج تجاريا وبشروط ميسرة.

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