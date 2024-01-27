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وصول صفقة البايرن الجديدة إلى ميونخ .. صورة

1/27/2024 9:08:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستعد بايرن ميونخ لإبرام ثاني صفقاته الشتوية، بعد نجاحه في ضم إريك داير في وقت سابق، قادما من صفوف توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة.
وبحسب فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، وصل ساشا بوي، لاعب جالطة سراي إلى ميونخ تمهيدًا للتوقيع مع الفريق البافاري.
ونشر فابريزيو، عبر حسابه على شبكة "إكس" (تويتر سابقا) الصورة الأولى التي تم التقاطها له في ميونخ، قبل إجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود.
وأوضح رومانو أنه من المنتظر أن يوقع بوي على عقد ينتقل بموجبه من جالطة سراي التركي لصفوف بايرن حتى عام 2029.
وتمثل تلك الصفقة أهمية كبيرة لبايرن ميونخ الذي يعاني كثيرًا في الشق الدفاعي هذا الموسم، لغياب لتواجد كيم مين جاي رفقة كوريا الجنوبية في أمم آسيا، إلى جانب تواجد نصير مزراوي رفقة المغرب في الكان.
كما عانى البايرن أيضًا من الإصابات في الآونة الأخيرة، من دايوت أوباميكانو وكونراد لايمر وجوشوا كيميتش، الأمر الذي قلل من الحلول أمام المدرب توماس توخيل.




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