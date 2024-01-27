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طريق مصر والمغرب إلى النهائي الحلم

1/27/2024 9:08:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ المنتخب المصري ونظيره المنتخب المغربي الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، ولن يتقابل "الفراعنة" مع "أسود الأطلس" إلا في حال وصولهما معا للمباراة النهائية.
وتأهل "الفراعنة" للدور ثمن النهائي بعد احتلالهم وصافة المجموعة الثانية خلف الرأس الأخضر، فيما تصدر "أسود الأطلس" المجموعة السادسة.
ويبحث منتخب مصر عن تحقيق لقبه الثامن لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم إفريقيا (سبعة ألقاب حاليا)، فيما يتطلع المغرب للفوز بلقبه الثاني بعد الأول الذي حققه عام 1976 في إثيوبيا.
سيلعب المغرب في الدور ثمن النهائي ضد جنوب إفريقيا فيما تلعب مصر ضد الكونغو الديمقراطية.
وفي حال فوز المنتخب المغربي خلال مباراته المقبلة ضد المنتخب الجنوب إفريقي، فسيقابل في ربع النهائي المنتخب الفائز من مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا.
أما منتخب مصر، ففي صورة بلوغه الدور ربع النهائي فسينتظر الفائز من لقاء غينيا الاستوائية وغينيا.
أما في حال وصول المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي، فسيجد أمامه أحد المنتخبات الأربعة نيجيريا أو الكاميرون اللذين يلتقيان في ثمن النهائي ويواجه الفائز منهما في دور الربع النهائي منتخب أنغولا أو ناميبيا اللذين يلتقيان بدورهما في الدور ثمن النهائي الآخر.
أما المنتخب المصري ففي حال التأهل إلى نصف النهائي، فسيواجه الفائز من مواجهتي مالي مع بوركينا فاسو، والسنغال مع كوت ديفوار على أن يلاقي في حال تأهله للنهائي المغرب إذا نجح الأخير بدوره في الوصول للنهائي.
وإذا تحققت كل هذه الشروط وبلغ المغرب مصر النهائي، فستكون هذه المواجهة بين "الفراعنة" و"أسود الأطلس" بمثابة "نهائي الحلم".

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