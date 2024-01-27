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يوفنتوس يواجه امبولي لتعزيز صدارة الدوري الإيطالي

1/27/2024 9:08:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يلتقي فريق يوفنتوس الإيطالي، مع ضيفه إمبولي، في المواجهة المقرر إقامتها الساعة 8:00 من مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2023-2024.
يحتل فريق يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 52 نقطة متقدما على الإنتر الوصيف برصيد 51 نقطة مع مباراة أقل للأخير، فيما يأتي إمبولي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بمسابقة الكالتشيو برصيد 16 نقطة.
ويسعى اليوفي لمواصلة انتصاراته بعدما حقق مؤخرا فوزا مهما على نظيره ليتشى بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقيين مساء الأحد على ملعب "فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.
ونجح اليوفي في انتزاع صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت، حيث غاب الإنتر عن مواجهات الكالتشيو في الجولة الماضية نظرا لخوضه نهائي كأس السوبر الايطالي أمام نابولي.

ملاعب

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