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إصابة جديدة بمنتخب مصر قبل مواجهة الكونغو

1/27/2024 9:08:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب عمر مرموش لاعب منتخب مصر، بنزلة برد منعته من حضور المؤتمر الصحفي للمنتخب للحديث عن مواجهة الكونغو الديمقراطية غدا الأحد.
وأكد مصدر بمنتخب مصر ان إصابة مرموش بنزلة برد لن تمنعه من المشاركة أمام الكونغو غدا وكل ما في الأمر أن فيتوريا فضل اراحته بعدم حضور المؤتمر الصحفي للقاء.
ويحضر مروان عطية لاعب منتخب مصر، المؤتمر الصحفي بصحبة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام الكونغو الديمقراطية.
وكان من المقرر أن يحضر عمر مرموش المؤتمر ولكن تعرض لنزلة برد منعته من التواجد.

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