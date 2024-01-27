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اشتباكات عنيفة في غزة

1/27/2024 9:08:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام ، السبت ، بأن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة.
وقالت إن الاشتباكات يصاحبها قصف مدفعي إسرائيلي على المنطقة.

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