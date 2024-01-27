اشتباكات عنيفة في غزة
التاريخ
1/27/2024 9:08:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام ، السبت ، بأن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة.
وقالت إن الاشتباكات يصاحبها قصف مدفعي إسرائيلي على المنطقة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN27012024000208011052ID1107775394
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.