الامن العام : عملية انقاذ صعبة في إربد - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت كوادر الانقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد والشرطة اليوم مع سقوط شخص وإصابته بكسر بالقدم، في أحد الأودية بمنطقة عين العسل التابعة للواء بني كنانة في محافظة إربد.
ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تحركت مجموعات الدفاع المدني على الفور للموقع، وتمكنت من الوصول لمكان سقوط الشخص المصاب بعد المسير على الأقدام لمسافة ٢كم نظرا لوعورة المنطقة وتعذر سير الآليات عليها لا سيما في ظل الظروف الجوية السائدة، وتبين أن سقوط الشخص عن مقطع صخري في الوادي تسبب بإصابته بكسر في منطقة القدم.
بدورها عملت فرق الاسعاف على عمل جبيرة للمصاب في الموقع وتقديم الاسعافات الاولية اللازمة له و حملة ونقله الى مستشفى اليرموك الحكومي لتلقي العلاج .
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