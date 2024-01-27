شاهد شاب يتعرض لحادث مؤلم أثناء تنفيذه لتحدي على تيك توك في احدى الدول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول لحظة اصطدام شاب بعمود كهربائي أثناء قيامه بتحدي على تطبيق تيك توك.



وكان الشاب يقوم بممارسة الجري على أحد الأرصفة، حيث بدأ ببطء ثم زاد من سرعته تدريجيًا، وبعد أن أصبح مسرعا جدًا، اصطدم بالعمود دون أن ينتبه.



ويبدو من الفيديو أن الشاب اصطدم بقوة بالعمود وأصيب بمنتصف وجهه، وسط انتقادات لتحديات تيك توك التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة، بحسب ما علق المدونون على الفيديو.

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