شاهد شاب يتعرض لحادث مؤلم أثناء تنفيذه لتحدي على تيك توك في احدى الدول

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول لحظة اصطدام شاب بعمود كهربائي أثناء قيامه بتحدي على تطبيق تيك توك.
وكان الشاب يقوم بممارسة الجري على أحد الأرصفة، حيث بدأ ببطء ثم زاد من سرعته تدريجيًا، وبعد أن أصبح مسرعا جدًا، اصطدم بالعمود دون أن ينتبه.
ويبدو من الفيديو أن الشاب اصطدم بقوة بالعمود وأصيب بمنتصف وجهه، وسط انتقادات لتحديات تيك توك التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة، بحسب ما علق المدونون على الفيديو.
الخليج 365
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