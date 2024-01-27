استشهاد نازح في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس

استشهاد نازح في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس
التاريخ
1/27/2024 8:10:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد نازح بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساحة مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقال الهلال الأحمر -في بيان- إن الحصار والقصف يهددان سلامة طواقمه والجرحى والمرضى والنازحين في مقره بخان يونس، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمقر الجمعية وطواقمها.
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