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استشهاد نازح في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس

1/27/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد نازح بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساحة مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.


وقال الهلال الأحمر -في بيان- إن الحصار والقصف يهددان سلامة طواقمه والجرحى والمرضى والنازحين في مقره بخان يونس، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمقر الجمعية وطواقمها.

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