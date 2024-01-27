وفاة و8 اصابات بحادث تصادم في جرش

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش والشرطة اليوم مع حادث تصادم وقع مابين مركبتين بالقرب من سيل جرش .
ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح ورضوض وكسور في مختلف انحاء الجسم هذا وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم واخلاء الوفاة إلى مستشفى جرش الحكومي،والاصابات قيد العلاج .
MENAFN27012024000208011052ID1107775358
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.