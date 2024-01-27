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وفاة و8 اصابات بحادث تصادم في جرش

1/27/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش والشرطة اليوم مع حادث تصادم وقع مابين مركبتين بالقرب من سيل جرش .
ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح ورضوض وكسور في مختلف انحاء الجسم هذا وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم واخلاء الوفاة إلى مستشفى جرش الحكومي،والاصابات قيد العلاج .




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