طبيب قلب يكشف عن ستة أمور يتبعها للعيش فترة أطول!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعد أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، والسبب الأكثر شيوعا للوفاة المبكرة، ولكن بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة يمكن أن تساعد على الوقاية منه.



وبصفته طبيب قلب ومدربا شخصيا معتمدا، يعرّف الدكتور محمد ألو كل ما يتعلق بصحة القلب.



وأوصى على قناته على "يوتيوب" بستة أشياء يمكن للناس القيام بها ليعيشوا حياة أطول.



1. تناول نظام غذائي متوسط

يركز النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط على الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقول. ويشمل أيضا كميات معتدلة من البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج والأطعمة منخفضة الدهون.



2. رفع الأثقال وتمارين القلب

قال الدكتور ألو: "إن الحصول على كتلة عضلية أكبر يساهم بالواقع في طول العمر والحياة الصحية".



3. مؤشر كتلة جسم صحي

تقول مؤسسة القلب البريطانية إن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب والدورة الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية والخرف.

4. الإقلاع عن التدخين

قال ألو: "إذا كنت مدخنا، أقلع عن جميع أنواع التدخين مهما كانت".

يعد التدخين سببا رئيسيا لأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) ويتسبب في وفاة واحدة تقريبا من كل أربع حالات وفاة بسبب الأمراض القلبية الوعائية.



5. احصل على نوم أفضل

قال ألو: "مما لا شك فيه أن الأشخاص الذين يحصلون على سبع إلى ثماني ساعات من النوم يوميا يكون أداؤهم أفضل على المدى الطويل".

ويرتبط نقص النوم بالعديد من المشاكل الصحية المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب.



6. تقليل التوتر

قال ألو: "حاول تقليل جميع أشكال التوتر في حياتك، كيفما أمكنك القيام بذلك ومهما كانت أشكال التوتر التي قد تعاني منها".

وتشير الدراسات إلى أن المستويات المرتفعة من الكورتيزول الناتجة عن التوتر طويل الأمد يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول بالدم والسكر في الدم وضغط الدم، وهي عوامل خطر شائعة للإصابة بأمراض القلب.

روسيا اليوم

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