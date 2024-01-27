الدفاع الروسية تعلن حصيلة الخسائر اليومية للجيش الأوكراني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت بأن خسائر القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي شملت نحو 525 جنديا ومنظومة صواريخ "إس-300" للدفاع الجوي و28 طائرة مسيرة.جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:



صد 5 هجمات على محور كوبيانسك، وخسر العدو هنلك ما يصل إلى 25 عسكريا.



صد هجومين على محور كراسني ليمان وبلغت خسائر العدو نحو 100 جندي.



صد هجومين على محور دونيتسك، وخسر الأوكرانيون هناك نحو 250 جنديا بين قتيل وجريح.



صد 4 هجمات على محور جنوب دونيتسك، حيث بلغت خسائر العدو نحو 115 جنديا.



خسرت القوات الأوكرانية 20 عسكريا على محور زابوروجيه و15 آخرين على محور خيرسون.



إصابة منظومة صواريخ مضادة للطائرات "إس-300" في مقاطعة تشيركاسي (وسط)، ومستودعات للوقود وأسلحة الطيران في مقاطعتي كيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك.



إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في أكثر من 100 منطقة.



إسقاط 7 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وVampire وتدمير 28 طائرة بدون طيار أوكرانية.

RT