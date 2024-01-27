الاحتلال يعتدي على فلسطينيين ويمزق علم فلسطين وصور الشهداء جنوب جنين

MENAFN - Al Wakeel News)اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على عدد من الفلسطينيين بالضرب، ومزقت علم فلسطين، وصور الشهداء جنوب جنين.



وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية على مفارق قرى وبلدات: يعبد، وكفيرت، وعرابة، وعجة، وعنزة، وجبع، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ، وفتشتها، ودققت في هويات راكبيها، ما أدى إلى عرقلة تنقلهم.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على عدد من الشبان، خاصة بالقرب من يعبد، وكفيرت، وعرابة، ومركة.



وأشارت إلى تلك القوات مزقت أعلام فلسطين، وصور الشهداء، المنصوبة على دوار عنزة وعجة جنوب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري.

