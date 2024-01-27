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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

1/27/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يقام اليوم السبت 27-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها انطلاق مباريات في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تتسم بالمزيد من المتعة والإثارة والحماس في مختلف الملاعب المضيفة للحدث الكروي القاري، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.
تنطلق مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 اليوم، عندما يلتقي منتخب أنجولا مع ناميبيا وقمة نيجيريا ضد الكاميرون.

كما يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فياريال، ويلعب لاس بالماس ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم
أنجولا ضد ناميبيا- الساعة 8 مساء - beIN Sports HD 1 Max

نيجيريا ضد الكاميرون- الساعة 11 مساء- beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال سوسييداد ضد رايو فاليكانو – الساعة 4 عصرا -beIN Sports HD 3
لاس بالماس ضد ريال مدريد – الساعة 6:15 مساء -beIN Sports HD 3
برشلونة ضد فياريال – الساعة 8:30 مساء-beIN Sports HD 3
ريال ماريوكا ضد ريال بيتيس – الساعة 11 مساء-beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
أتلاتنا ضد أودينيزي- الساعة5 عصرا

يوفنتوس ضد إمبولي- الساعة 8 مساء-beIN Sports Fr 4 HD max
ميلان ضد بولونيا- الساعة 10:45 مساء-beIN Sports 2 FR
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فولسفبورج ضد كولن – الساعة 5:30 مساء

أوجسبورج ضد بايرن ميونخ – الساعة 5:30 مساء

شتوتجارت ضد لايبزيج– الساعة 5:30 مساء

باير ليفركوزن ضد بورسيا مونشنجلادباخ – الساعة 8:30مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس ضد ميتز – الساعة 7 مساء

مارسيليا ضد موناكو- الساعة 11 مساء
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
شيفلد يونايتد ضد برايتون – الساعة 6 مساء

ليستر سيتي ضد برمنجهام سيتي- الساعة 6 مساء

إيفرتون ضد لوتون تاون – الساعة 6 مساء

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الجزائري
شباب بلوزداد ضد شبيبة الساورة – الساعة 8 مساء

ملاعب

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