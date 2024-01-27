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قمة مرتقبة بين نيجيريا والكاميرون في ثمن نهائي أمم أفريقيا

1/27/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يلتقى منتخب الكاميرون مع نظيره النيجيري الساعة 11:00 من مساء اليوم السبت ضمن مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار في لقاء من المتوقع أن يحمل ندية وقوة بين الطرفين لرغبة كل منتخب منهما في حسم بطاقة العبور إلى الدور المقبل من "كان".
ويأمل المنتخب الكاميرونى في تصحيح المسار في دور الـ16 بعد النتائج المتذبذبة في دور المجموعات حيث طالب ريجوبرت سونج المدير الفني للأسود الغير مروضة لاعبيه بضرورة التركيز وتلاشى الأخطاء الدفاعية،من أجل خطف تذكرة العبور إلى الدور المقبل خاصة أنه لا يقبل القسمة على إثنين ولا بد من وجود فائز فيه.
على الجانب الأخر يدخل المنتخب النيجيري المباراة بحثاً عن مواصلة انطلاقته القوية في البطولة بعد تحقيق فوزين في دور المجموعات وتعادل وحيد منحاه بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الأولى إلى ثمن النهائي بعد غينيا الاستوائية المتصدر.

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