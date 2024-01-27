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مزارعون فرنسيون يعتزمون تنظيم حصار كامل على باريس

1/27/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مكسيم بويزار المتحدث باسم اتحاد المزارعين الفرنسيين Jeunes Agriculturs إن النقابة تعتزم تنظيم حصار كامل على باريس وضواحيها لمنع توريد أي سلع إلى العاصمة الفرنسية.


وأضاف على الهواء على قناة BFMTV: "قررنا تغيير أساليبنا وتنظيم حصار على باريس و"التاج الصغير" لباريس (المقاطعات الثلاث المحيطة بالعاصمة الفرنسية). الهدف يكمن في منع أي شاحنة كانت في نقل إمدادات للعاصمة".
ووفقا له، سيبدأ الحصار مساء الاثنين المقبل، ويعتزم المزارعون السيطرة على الطرق المؤدية إلى المدينة "طالما كان ذلك ضروريا" لكي يشعروا هناك بوجود نقص في المنتجات والسلع.

RT

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