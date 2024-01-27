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بايرن ميونخ يقابل أوجسبورج بالدوري الألماني

1/27/2024 8:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق بايرن ميونخ الألماني، ضيفا على نظيره أوجسبورج، في المباراة المقرر لها الساعة 5:30 من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الألماني بالموسم الجاري 2023-2024.
ويحتل فريق بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 44 نقطة، بفارق 4 نقاط كاملة عن باير ليفركوزن، صاحب الصدارة برصيد 48 نقطة.
ويبحث فريق بايرن ميونخ عن مواصلة انتصاراته بعدما حقق مؤخرا فوزًا صعبًا على حساب نظيره يونيون برلين بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب أليانز أرينا معقل البافاري، في المواجهة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الألماني والتي تم تأجيلها في ديسمبر الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكم الثلوج.

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