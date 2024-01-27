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الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين شرق قلقيلية

1/27/2024 8:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا عسكريا شرق مدينة قلقيلية.


وأفاد شهود عيان لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية باتجاه بلدة عزون، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ، وفتشت المركبات، ودققت في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة حركة السير، والتسبب بأزمة خانقة.


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