الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين شرق قلقيلية
التاريخ
1/27/2024 8:10:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا عسكريا شرق مدينة قلقيلية.
وأفاد شهود عيان لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية باتجاه بلدة عزون، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ، وفتشت المركبات، ودققت في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة حركة السير، والتسبب بأزمة خانقة.
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