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قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو

1/27/2024 8:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبحث مشجعو منتخب مصر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الفراعنة القادمة في دور الـ16 من بطولة كاس أمم أفريقيا 2023، والمقررة إقامتها غدا الأحد.


وتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا، بعد احتلاله وصافة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي، حيث تصدر الأخير ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.
وحسم منتخب مصر التأهل عقب تعادله الأخير مع منتخب كاب فيردي“الرأس الأخضر” بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، مستغلا تعثر غانا بعد تعادلها هي الأخرى مع موزمبيق بنفس النتيجة.
القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو
سيتم إذاعة مباراة مصر والكونغو عبر قنوات بين سبورت القطرية الحاصلة رسميًا على حق نقل بث مباشر كافة فعاليات هذه المسابقة بداية من حفل الافتتاح إلى اللقاء الختامي,
وقامت شبكة بي إن سبورتس بتخصيص قنوات ماكس لإذاعة جميع اللقاءات، حيث يتم إذاعة مباراة مصر والكونغو عبر قناة BeIN Sports MAX 1 والذي جاء ترددها كالآتي:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12604
معدل الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو
1- تردد قناة Canal 11 HD
القمر الصناعي: هسباسات 30 درجة غربا
التردد: 12437
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3⁄4.
2- تردد قناة Sport TV
القمر الصناعي: Hispasat 30W
التردد: 12207
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
3- تردد قناة 5Live HD
القمر الصناعي: Amos 4W
التردد: 11103
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
4- تردد قناة 5Sport hd
القمر الصناعي: Amos 4W
التردد: 10840
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
5- تردد قناة Max sport
القمر الصناعي: Amos 4W
التردد: 10969
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
6- تردد القناة الجزائرية
تردد القناة: 11680.
القمر الصناعي: النايل سات.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: HD.

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