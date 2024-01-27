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الاتحاد الآسيوي يعاقب المنتخب السعودي قبل مواجهة كوريا

1/27/2024 8:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجموعة من القرارات حول حالات مقدمة لها في كأس آسيا AFC قطر 2023.
وقرر الإتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم الإيطالي روبرتو مانشيني والمهاجم الصريح صالح الشهري بـ ١٠ الاف دولار بعد غيابهم عن اللقاء الصحفي الذي يسبق لقاء عمان.
وإضافة إلى ذلك، سيغرم الآسيوي الإتحاد السعودي لكرة القدم بما يصل إلى ١٢٥٠٠ دولار بعد أن فشل في إلزام مانشيني و صالح الشهري بالحضور في المقابلة الصحفية التي تسبق لقاء عمان.
وفي سياق متصل، يخوض المنتخب السعودي مباراته في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 بقطر ضد نظيره كوريا الجنوبية مساء الثلاثاء المقبل.
واحتل المنتخب السعودي المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته في كأس آسيا برصيد 7 نقاط بالفوز على كل من قرغيزستان و عمان والتعادل مع تايلاند.

ملاعب

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