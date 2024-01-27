ستة شهداء في قصف الاحتلال على مدينة غزة وجنوب القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-استشهد ستة مواطنين، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال المتواصل على مدينة غزة، وجنوب القطاع.
وأفادت مصادر طبية، بأن ثلاثة شهداء ارتقوا بعد قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب دوار الكويت في مدينة غزة، الذي شهد قبل يومين جريمة بشعة، أسفرت عن استشهاد 20 مواطنا، وإصابة 105 آخرين، في قصف مجموعة مواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات.
فيما نُقل جثماني شهيدين إلى مستشفى غزة الأوروبي، بعد قصف الاحتلال بلدة بني سهيلا، شرق خان يونس.
وأعلن الهلال الأحمر، قبل قليل، ارتقاء نازح برصاص قوات الاحتلال في ساحة مستشفى الأمل التابع له، الذي يتعرض لحصار منذ خمسة أيام متتالية، ويتعرض لقصف متواصل، رغم أنه ملجأ لعدد من النازحين في جنوب القطاع.
كما دُفنت جثامين عدد من الشهداء في محيط مدرسة فلسطين في خان يونس، جراء محاصرتها من قبل قوات الاحتلال.
وأوضح الهلال الأحمر، أن الحصار والقصف يهددان سلامة طواقمها والجرحى والمرضى والنازحين في مقرها بخان يونس، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمقرها وطواقمها.
وارتكب الاحتلال خلال الـ24 الساعة الماضية 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدا، و310 جرحى.
وحسب المصادر الطبية، ارتقى 28 شهيدا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ24 ساعة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدا، و64797 جريحا.
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