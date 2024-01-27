ستة شهداء في قصف الاحتلال على مدينة غزة وجنوب القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-استشهد ستة مواطنين، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال المتواصل على مدينة غزة، وجنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بأن ثلاثة شهداء ارتقوا بعد قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب دوار الكويت في مدينة غزة، الذي شهد قبل يومين جريمة بشعة، أسفرت عن استشهاد 20 مواطنا، وإصابة 105 آخرين، في قصف مجموعة مواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات.

فيما نُقل جثماني شهيدين إلى مستشفى غزة الأوروبي، بعد قصف الاحتلال بلدة بني سهيلا، شرق خان يونس.

وأعلن الهلال الأحمر، قبل قليل، ارتقاء نازح برصاص قوات الاحتلال في ساحة مستشفى الأمل التابع له، الذي يتعرض لحصار منذ خمسة أيام متتالية، ويتعرض لقصف متواصل، رغم أنه ملجأ لعدد من النازحين في جنوب القطاع.

كما دُفنت جثامين عدد من الشهداء في محيط مدرسة فلسطين في خان يونس، جراء محاصرتها من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح الهلال الأحمر، أن الحصار والقصف يهددان سلامة طواقمها والجرحى والمرضى والنازحين في مقرها بخان يونس، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمقرها وطواقمها.

وارتكب الاحتلال خلال الـ24 الساعة الماضية 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدا، و310 جرحى.

وحسب المصادر الطبية، ارتقى 28 شهيدا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ24 ساعة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدا، و64797 جريحا.