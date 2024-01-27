اطباء بلا حدود : قرار محكمة العدل الدولية مهم ويجب ان يقود لوقف لاطلاق النار

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN /قالت منظمة أطباء بلا حدود حول قرار محكمة العدل الدولية إن القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية والذي ينص على أن الوضع في غزة يتطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع أعمال الإبادة الجماعية يشكل خطوة هامة ويعزز الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وقالت المنظمة في بيان لها تلقت ال PNN نسخة منه انه ومع صدور حكم محكمة العدل الدولية يوم أمس، كانت فرقنا على الأرض ما زالت تشهد وضع المرضى وهم غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الطبية التي يحتاجونها بسبب الهجمات المتكررة والمستمرة على مرافق الرعاية الصحية والمناطق المحيطة بها.
واكدت المنطمة انه ومن دون وقف فوري ودائم لإطلاق النار، لا يمكن تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
وشددت اطباء أن تتوقف معاناة السكان في غزة على الفور. ونرحب بأي إجراءات يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ حياة المدنيين وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
MENAFN27012024000205011050ID1107775345
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.