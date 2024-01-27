اطباء بلا حدود : قرار محكمة العدل الدولية مهم ويجب ان يقود لوقف لاطلاق النار

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN /قالت منظمة أطباء بلا حدود حول قرار محكمة العدل الدولية إن القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية والذي ينص على أن الوضع في غزة يتطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع أعمال الإبادة الجماعية يشكل خطوة هامة ويعزز الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وقالت المنظمة في بيان لها تلقت ال PNN نسخة منه انه ومع صدور حكم محكمة العدل الدولية يوم أمس، كانت فرقنا على الأرض ما زالت تشهد وضع المرضى وهم غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الطبية التي يحتاجونها بسبب الهجمات المتكررة والمستمرة على مرافق الرعاية الصحية والمناطق المحيطة بها.

واكدت المنطمة انه ومن دون وقف فوري ودائم لإطلاق النار، لا يمكن تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وشددت اطباء أن تتوقف معاناة السكان في غزة على الفور. ونرحب بأي إجراءات يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ حياة المدنيين وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.