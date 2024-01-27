26 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN-تنقل اكثر من 26 الف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 58 مطلوبا للقضاء والنيابة العامة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (12805) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (13214) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة

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وأشارت، إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (58) مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

وأضافت، أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق للحالات المرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.

