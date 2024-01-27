26 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN-تنقل اكثر من 26 الف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 58 مطلوبا للقضاء والنيابة العامة .
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (12805) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (13214) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة
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وأشارت، إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (58) مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .
وأضافت، أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق للحالات المرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.
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