Saturday, 27 January 2024 05:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان 0.16% في أسبوع

1/27/2024 8:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 0.16 بالمئة، لينهي الأسبوع تداولاته عند مستوى 2471 نقطة.


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأسبوع الماضي نحو 4 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.6 ملايين الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 12.8 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 20.1 مليون، مقارنة بـ 17.8 مليون دينار للأسبوع السابق.


أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة الأسبوع الماضي فبلغ 20 مليون سهم، نُفذت من خلال 14481 صفقة.

MENAFN27012024000208011052ID1107775342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث